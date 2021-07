FBSerwis z Grupy Budimex inwestuje w instalacje odpadowe. Będą przejęcia

FBSerwis, spółka należąca do grupy Budimex, planuje zainwestować w najbliższych pięciu-sześciu latach do 600 mln zł w instalacje odpadowe. Spółka ma także w planach akwizycje, a do jednej z nich może dojść jeszcze w tym roku.

FBSerwis planuje zainwestować w najbliższych pięciu-sześciu latach do 600 mln zł w instalacje do zagospodarowywania selektywnie zbieranych odpadów - plastików, odpadów bio i zielonych.

Firma zamierza inwestować na własnych terenach przylegających do obecnych instalacji i ma przygotowywane pod budowę lokalizacje. Od nowych inwestycji uzależnia też akwizycje.

Do końca roku spółka planuje zaktualizować strategię m.in. w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej i oświetleniowej, ale też ogrzewania, kanalizacyjno-wodnej, kolejowej.

Nowe biznesy

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl