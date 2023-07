Fiasko rządowego programu ekologicznego budownictwa. NIK miażdży Polskie Domy Drewniane

Polskie Domy Drewniane miały wybudować 11 tys. mieszkań w budynkach wielorodzinnych i 950 domów w zabudowie jednorodzinnej o wartości 6 637,1 mln zł. Jak wylicza NIK, do połowy 2022 r. wybudowały i oddały do użytku 31 lokali mieszkalnych i 2 lokale usługowe.

NIK zarzuca spółce Polskie Domy Drewniane, że nie zapewniły większej liczby mieszkań, a więc nie osiągnęły tego, do czego zostały powołane.

Z kontroli Izby wynika, że inwestycje realizowano z opóźnieniem.

Spółka nie osiągnęła też zakładanych przychodów, przeciwnie – w kontrolowanym okresie odnotowała wyłącznie straty.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli przeprowadzonej w spółce Polskie Domy Drewniane. Spółka została powołana w 2019 r. przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (właściciel 99,58 proc. akcji) oraz Banku Ochrony Środowiska (właściciel 0,42 proc. akcji). Jej celem było zwiększenie w stosunkowo krótkim czasie dostępności mieszkań, przede wszystkim dla osób o umiarkowanych dochodach, oraz wspierania przedsiębiorczości w obszarze energooszczędnego budownictwa drewnianego.

Głównym zadaniem PDD miała być „budowa budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno-usługowych wykonanych w technologiach drewnianych z wykorzystaniem krajowego potencjału przemysłu drzewnego i budowlanego oraz bazy surowcowej".

Jednak, jak punktuje NIK, spółka nie zrealizowała, żadnego ze swoich celów i przynosiła jedynie straty.

PDD nie zbudowały banku ziemi, nie zwiększyły dostępności mieszkań

NIK zarzuca PDD, że w kontrolowanym okresie nie osiągnęły zakładanego celu i nie doprowadziły do zwiększenia dostępności mieszkań. Jak wylicza Izba, do połowy 2022 r. wybudowały i oddały do użytku 31 lokali mieszkalnych i 2 lokale usługowe, z których do czerwca 2022 r. skomercjalizowano tylko 6 lokali mieszkalnych poprzez najem tradycyjny lub najem z dojściem do własności.

Spółka nie zrealizowała także planów w zakresie utworzenia rezerwy nieruchomości przeznaczonych pod cele inwestycyjne – tzw. banku ziemi.

Opóźniona była również realizacja zadań w zakresie stworzenia potencjału wytwórczego oraz kompetencji w zakresie technologii konstrukcji budynków drewnianych.

Brak wpływów duże koszty, głównie wynagrodzeń

W rezultacie opóźnień w realizacji inwestycji PDD SA nie odnotowały do końca 2020 r. przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Jak wylicza NIK, w 2021 r. wpływy sięgnęły 2,9 tys. zł (zamiast zakładanych 18,8 mln zł), a w I półroczu 2022 r. 61,3 tys. zł. Od 5 marca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. spółka wykazała łączną stratę w wysokości 16,4 mln zł. W okresie objętym kontrolą aktywa spółki zmniejszały się w stosunku do kapitału podstawowego z 50 do 43,2 mln zł (w 2020 r.) i ze 120 do 102,5 mln zł (w pierwszej połowie 2022 r.).

Z raportu NIK dowiadujemy się, że łącznie koszty rodzajowe, czyli koszty proste bieżącej działalności, w kontrolowanym okresie wyniosły 82,9 mln zł (w tym koszty pozyskania nieruchomości – 49,6 mln zł, koszty realizacji projektów inwestycyjnych – 17,0 mln zł). Koszty wynagrodzeń wraz z kosztami ubezpieczeń społecznych i innymi świadczeniami stanowiły średnio 50,3 proc. kosztów rodzajowych spółki.

NIK wskazuje, że spółka nie udało się także zbudować zakładanego banku ziemi. PDD - owszem - dokonywały zakupu gruntów dla stworzenia banku ziemi i realizacji zaplanowanych inwestycji mieszkaniowych, ale firma nie zrealizowała w tym obszarze planu nawet w 45 proc.

"Ponadto przy zakupie nieruchomości gruntowych nie przestrzegała własnej Procedury nabywania nieruchomości do realizacji inwestycji budowlanych, mieszkaniowych i usługowych, co także groziło niegospodarnością. Spółka wypłacała wysokie zaliczki i zadatki za nabywane działki, sięgające łącznie powyżej 70 proc. ceny sprzedaży, co pogarszało jej płynność finansową" - wylicza NIK.

Lista "grzechów" Polskich Domów Drewnianych według NIK jest o wiele dłuższa, w raporcie wskazano konkretne przykłady niegospodarności. Jednocześnie Izba zwróciła się z szeregiem wniosków pokontrolnych do premiera, Ministra Klimatu i Środowiska oraz prezesa NFOŚiGW o podjęcie działań, których celem będzie naprawa sytuacji w PDD, tak by ta spółka mogła realizować swój cel.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl