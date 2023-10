Finał sporu o Modlin. Erbud zapłaci miliony

Lotnisko Warszawa-Modlin zawarło ugodę z Erbudem. Budowlana spółka zapłaci 21,7 mln zł, co zakończy trwający od 2014 r. spór o felerny pas startowy.

Zawarta ugoda dotyczy roszczeń spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin (MPL) o zapłatę przez Erbud 34,4 mln zł odszkodowania oraz pozwu wzajemnego, w którym Erbud dochodził przeciwko MPL 19,9 mln zł.

Chodzi o spór sprzed prawie 10 lat, dotyczący błędów przy przebudowie pasa startowego, które doprowadziły do zamknięcia Modlina na 9 miesięcy, tuż po uruchomieniu portu.

Nowe lotnisko zostało sparaliżowane na 9 miesięcy przez uszkodzenia pasa

Przypomnijmy, że oddane do użytku w lipcu 2012 r. lotnisko w Modlinie zostało praktycznie wyłączone z ruchu kilka miesięcy później - w szczycie przewozowym tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

Inspektor nadzoru budowlanego zdecydował wówczas o zamknięciu dwóch tzw. progów betonowych - odcinków o długości 500 metrów każdy, na początku i końcu pasa startowego.

W efekcie droga startowa skróciła się do 1500 metrów, co z kolei uniemożliwiło wykonywanie w porcie operacji lotniczych. Rejsy z Modlina przeniesiono na inne lotniska, głównie na warszawskie Okęcie.

Powodem decyzji inspektoratu budowlanego były spękania, które pojawiły się na pasie startowym. Prace naprawcze dotyczące wymiany jego nawierzchni mogły pełną parą ruszyć dopiero po ustąpieniu wyjątkowo długiej zimy. Pod koniec czerwca 2013 r. pas dopuszczono do użytkowania.

Wówczas władze lotniska m.in. wskazywały, że Erbud mógł użyć niewłaściwego kruszywa na budowie. Z kolei Erbud stwierdził, że operator lotniska mógł stosować niewłaściwe środki do odladzania pasa, co spowodowało jego zniszczenie. Spór trafił do sądu a sprawa doczekała się teraz finału w postaci ugody.

Erbud zapłaci miliony i zakończy spór z lotniskiem w Modlinie

W wyniku zawartej ugody strony zrzekają się wszystkich roszczeń. Spółka ma zapłacić operatorowi podwarszawskiego lotniska 21,7 mln zł w trzech ratach, wymagalnych do 20 stycznia przyszłego roku.

Jak napisano w komunikacie, wykonanie ugody będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Erbudu i będzie skutkowało obniżeniem jednostkowego i skonsolidowanego zysku operacyjnego (EBIT) w IV kwartale 2023r.

Kwota ugoda jest pomniejszonej o kwotę 5 mln złotych, która zostanie wypłacona spółce przez zakład ubezpieczeń.

Erbud dodaje, że zawarcie tej ugody definitywnie kończy wszelkie rozliczenia i roszczenia związane z budową lotniska Warszawa-Modlin.

Erbud ma ponad 32-letnie doświadczenie na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, zielonej energii, serwisie dla przemysłu i inżynierii. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 4,5 mld zł. Od 2007 roku spółka Erbud jest notowana na GPW w Warszawie. 31,87 proc. akcji ma Wollf&Mueller Baubeteiligungen z podmiotami zależnymi. Nieco ponad 10 proc. akcji mają: DGI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (10,93 proc.) oraz prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak (10,18 proc.).