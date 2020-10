Finał wartej 1,2 mld zł inwestycji na magistrali węglowej w 2023 roku

Prace na ponad 70-kilometrowym odcinku linii kolejowej nr 131, tzw. magistrali węglowej, Kalina – Rusiec Łódzki, przebiegającym na styku woj. śląskiego i łódzkiego, potrwają do I kw. 2023 r. - wynika z wtorkowej informacji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zarządca kolejowej infrastruktury podpisał warty 1,24 mld zł netto kontrakt na prace na liczącym prawie 71 km odcinku linii 131, biegnącym od Kaliny (Herby Nowe) do Ruśca Łódzkiego, z firmą Porr współpracującą w konsorcjum z Trakcją System we wrześniu ub. roku.

PLK zapewniły, że koronawirus nie wstrzymuje inwestycji, a ruch pociągów w miejscach robót utrzymany jest po jednym torze.

Wykonawca rozpoczął roboty na 14-km odcinku od miejscowości Kalina do stacji Herby Nowe i Wręczyca. Prace są także na 11-km szlaku Miedźno - Działoszyn.

Budowę nowych torów poprzedza demontaż wyeksploatowanych elementów linii. Wykonawca montuje już fundamenty nowych konstrukcji wsporczych (dla sieci trakcyjnej). Przygotowuje też tereny budowy oraz miejsca składowania materiałów pod kątem wjazdu na inwestycję pociągu do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej (PUN - zespół Potokowej Układki Nawierzchni).

Zakres prac to m.in. wymiana ponad 130 km torów i sieci trakcyjnej oraz ponad 150 rozjazdów, odnowa 47 obiektów inżynieryjnych, w tym 300-metrowego mostu na Warcie w Działoszynie, modernizacja 24 przejazdów oraz budowa nowego lokalnego centrum sterowania w Herbach Nowych.

Efektem robót ma być możliwość prowadzenia pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h, a towarowych do 120 km/h. Zwiększy się również przepustowość trasy. Pozwoli to poprawić ofertę przewozów pasażerskich oraz zwiększyć możliwości transportowe przede wszystkim między Górnym Śląskiem a portami Trójmiasta.

W ramach tego kontraktu PLK przebudują też perony na stacjach Herby Nowe, Chorzew Siemkowice i Rusiec Łódzki. PLK zadeklarowały we wtorek, że planują poszerzenie zakresu zadania o odbudowę peronów na stacjach Działoszyn i Kłobuck, uwzględniając inicjatywę mieszkańców, samorządów oraz deklaracje przewoźnika o wznowieniu połączeń pasażerskich i postojach.

Odcinek ten ujęto jako LOT C w zestawie zadań zmierzających do realizacji unijnego projektu "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo". Przygotowano go pod kątem dofinansowania środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Pierwotnie cztery przetargi w trybie projektuj i buduj, dotyczące poszczególnych odcinków magistrali węglowej, PLK prowadziły od końca 2017 r. Dotyczyły one relacji: Chorzów Batory - Nakło Śląskie (koło Tarnowskich Gór - tzw. LOT A), Nakło Śląskie - Kalina (w pobliżu Herb - LOT B), Kalina - Rusiec Łódzki (LOT C) oraz Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice (LOT D).

Wraz z umową na LOT C, we wrześniu ub. roku podpisano też umowę na przebiegający przez woj. łódzkie LOT D (Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice o długości 32,7 km). Prace tam za 582 mln zł netto wykonuje spółka ZUE. Przetarg na LOT B (Nakło Śląskie - Kalina, 37,8 km) unieważniono i trwa postępowanie na zaprojektowanie inwestycji.

W ponowionym przetargu na LOT A (Chorzów Batory - Nakło Śląskie) w czerwcu br. ponownie wybrano najkorzystniejszą ofertę (1,242 mld zł netto; 1,528 mld zł brutto) złożoną przez Porr.