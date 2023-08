Firmy budowlane idą na rekord upadłości

- Pogarsza się kondycja wielu firm, a branża notuje rekordową liczbę upadłości - mówi Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Problem nr 1 - waloryzacja.

Polskie budownictwo przemysłowe może być beneficjentem skracania łańcuchów dostaw i przenoszenia części produkcji do Europy.

Najlepiej rokują inwestycje przemysłowe związane z transformacją energetyczną. Ożywił się rynek budownictwa dla samorządów; tu rok wyborczy podnosi o 20-25 proc. nakłady inwestycyjne.

Średni wzrost kosztorysu w kontraktach drogowych sięgał 19 proc., czyli niemal dwukrotnie więcej niż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje zrekompensować wykonawcy.

PZPB nie widzi ryzyka załamania w przypadku realizowanych nowych projektów, pomimo dużej niestabilności rynku i nasilającej się walki cenowej.

Jaka jest sytuacja na rynku budownictwa po pierwszym półroczu?

- W niektóry segmentach nastąpiło uspokojenie. Wyhamował np. gwałtowny spadek budowy mieszkań i szerzej – budownictwa kubaturowego. Wyhamowała także dynamika wzrostu w sektorze budownictwa logistycznego, czyli głównie magazynów przemysłowych i handlowych, ale sytuacja w nim jest korzystna.

Dobra jest ciągle koniunktura w budownictwie drogowym, przy czym stabilna jest ona w przypadku inwestycji budowy dróg krajowych finansowanych ze środków unijnych i z Funduszu Drogowego. Więcej zleceń pojawia się w budownictwie dróg samorządowych. Łącznie daje to duży „przerób”, a firmy realizujące tego typu kontrakty nie głodują.

Ale…

- Niemniej pojawiają się niepokojące sygnały, że GDDKiA zaczyna brakować środków – ograniczana jest możliwość zawarcia aneksów waloryzacyjnych np. w ramach budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, mocno ograniczany jest zakres utrzymania dróg. W szczególności chodzi o koszenie czy oznakowanie poziome. Obawiamy się, czy nie zacznie brakować środków na realizację głównej sieci dróg, a to byłaby katastroficzna informacja na rynku.

Niestety, nie ma nadal odbicia w budownictwie kolejowym, bowiem nie pojawiły się nowe przetargi, a nie ruszyły nawet te rozstrzygnięcie, gdyż brakuje dopływu unijnych środków finansowych, w tym z Krajowego Planu Odbudowy.

Dość słaba koniunktura panuje w sektorze energetycznym. Szczególnie firmy specjalizujące się w budownictwie dla segmentu gazowego wskazują, że jest bardzo mała podaż nowych przetargów. Część z nich – i to o ugruntowanej pozycji – zaczyna szukać innych obszarów budownictwa, które wydają się bardziej perspektywiczne.

Rośnie popyt w budownictwie przemysłowym związanym z transformacją energetyczną; ruch w segmencie wojskowym

O jakie inne perspektywiczne obszary chodzi?

- Dzisiaj najlepiej rokują inwestycje przemysłowe dotyczące różnych zadań transformacji energetycznej, w tym: inwestycje dotyczące kogeneracji czy przebudowy ciepłowni, gdzie inwestorami są samorządy.

Ogólnie też ożywił się rynek budownictwa dla samorządów, co widać nie tylko w przypadku modernizacji dróg zarządzanych przez nie.

Zaczyna działać efekt „roku wyborczego”?

- Właśnie. Z wcześniejszej analizy dr. Damiana Kaźmierczaka, członka naszego zarządu, wynika, od czasu drugiej reformy samorządów w 1998 r. wyraźna jest korelacja bliskich wyborów samorządowych ze wzrostem o 20-25 proc. nakładów inwestycyjnych w porównaniu z pozostałymi latami kadencji.

Także obecnie można oczekiwać w tej skali większych zleceń budowlanych samorządów, mimo wielu problemów, w tym natury fiskalnej, uszczuplających budżety samorządowe. Ale trzeba pamiętać, że z powodu wzrostu cen materiałów, robocizny i energii mamy do czynienia także z wyższymi wycenami potrzebnych nakładów niż np. trzy lata temu, zatem liczba zleceń będzie ograniczona.

Jaka jest sytuacja w sektorze budownictwa przemysłowego. Które segmenty zwyżkują, a które nurkują?

- Sytuacja jest relatywnie niezła w całym tym sektorze. Realizowanych jest kilka bardzo dużych zadań, w tym Olefiny III, która jest największą inwestycją petrochemiczną w Europie od 20 lat o kosztorysie 13,5 mld zł. W czerwcu zakończony został duży projekt budowy Polimerów Police, także z udziałem polskich wykonawców.

Warto odnotować, że polskie budownictwo przemysłowe może być beneficjentem globalnej tendencji do skracania łańcuchów dostaw, w efekcie czego wiele korporacji przenosi część produkcji do Europy. W każdym razie sporo firm budowlanych mówi nam, że mają rosnącą liczbę zapytań od przedsiębiorstw przemysłowych o warunki wykonawstwa.

A segment wojskowy? Budżet na obronność niepomiernie rośnie

- Stał się on bardzo obiecujący dla firm budowlanych. Już widzimy większą liczbę zamówień, co wynika też z ostatniego raportu prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Bardzo prężnie rozwijają się dwa rodzaje budownictwa: modernizacje poligonów w części infrastrukturalnej oraz rozbudowa budynków garnizonowych, w tym z przeznaczeniem na mieszkania. Wiele zadań ma wartość po kilkaset milionów złotych.

Problemem tych inwestycji, bez względu na to, czy inwestorem jest MON, czy NATO, jest brak lub niski poziom ich waloryzacji. Próbowaliśmy rozmawiać o tym problemie z MON, ale nasze argumenty na razie nie odniosły skutku.

Dywersyfikacji działalności firm wykonawczych trwa, ale to trudny proces

Czy wobec osłabionej w kilku segmentach koniunktury na rynku budowlanym występuje zjawisko dywersyfikacji działalności firm wykonawczych?

- Niektóre duże firmy, których portfele opierały się głównie na robotach drogowych i kolejowych wchodzą np. w segment przemysłowo-szpitalny, który nieźle się rozwija. Firmy, które miały duże kontrakty w energetyce przesyłowej, zwłaszcza gazowej, szukają nowego rynku w inwestycjach energetycznych z zakresu wytwórstwa energii.

Jednak, po pierwsze, taka dywersyfikacja nie jest prosta z powodów organizacyjnych, technicznych i finansowych, także ze względu na uwarunkowania lokalne. Po drugie, jeżeli mówimy o dywersyfikacji, to tendencją jest raczej specjalizacja działalności. Dzięki temu przedsiębiorstwo może liczyć na zwiększenie zyskowności i marży, bo budownictwo specjalistyczne zawsze było wyżej marżowe. Jest jednak warunek wstępny – specjalizacja wymaga od przedsiębiorstwa dużych nakładów na sprzęt i kadry.

Większa specjalizacja wykonawstwa budowlanego - to jest jeszcze przed nami

Wiele firm budowlanych informuje na swoich stronach o specjalizacji.

- Tak, to prawda, ale nasz rynek budowlany stoi dopiero przed takim bardziej powszechnym procesem. Np. w Stanach Zjednoczonych domy jednorodzinne buduje średnio od 16 do 18 firm wąskich specjalności, u nas – od 3 do 4. Specjalizacja zwiększa powtarzalność i automatyzację pewnych czynności, a w związku z tym skraca czas robót. A wiadomo - time is money. Pozwala zwiększyć obrót poprzez zwiększenie liczby zrealizowanych inwestycji, a nie wartości poszczególnych zleceń.

Specjalizacja nie ma wad?

- W przypadku dużych firm raczej nie. Gorzej jest z firmami mniejszymi. Np. niektóre firmy podwykonawcze w budownictwie mieszkaniowym specjalizują się w robotach tynkarskich nie tylko dla tego segmentu, podobnie jak firmy robót ziemnych wykonujące fundamenty.

Ale w naszych warunkach w ten sposób wkraczają w obszary już „zajęte”, czyli narasta konkurencja w tych tradycyjnie niskomarżowych robotach. Efekt bywa taki, że dochodzi do ryzykownych, by nie rzecz, głupich zachowań. W efekcie przy jakimkolwiek wzroście cen, roboty te wykonywane są poniżej kosztów i rośnie liczba zgłoszeń, że firmy tracą na wykonywanych robotach.

Wiele firm budowlanych ma gorsze wyniki finansowe. Rośnie walka cenowa

W tym roku nie grozi nam załamanie na rynku budownictwa i wzrost bankructw?

- Nie widzimy ryzyka załamania w przypadku realizowanych nowych projektów, ale jest duża niestabilność rynku i nasilająca się walka cenowa, co jest niebezpieczne.

Natomiast zupełnie inaczej wygląda kwestia pogorszenia się wyników finansowych wielu firm, groźby ich niewypłacalności i upadłości. Jeśli brakuje wielu nowych i dużych kontraktów, a zarazem rośnie konkurencja o nowe zlecenia, to rośnie też ryzyko poniesienia strat w ich realizacji. W dodatku dochodzi problem niepełnej waloryzacji kontraktów, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych.

Mówią o tym konkretne dane?

- Tak. W ub.r. przez cały rok zgłoszono 281 postępowań upadłościowych firm budowlanych, natomiast statystyka za I półrocze tego roku to 335. Zakładamy, że liczba upadłości zmaleje w drugiej połowie roku, ale w całym roku padnie niechlubny rekord dwu dekad – ponad 400 upadłości.

Komu przede wszystkim grozi upadłość?

- To powszechny problem w branży. Jak wynika z naszych rozmów z generalnymi wykonawcami, w ich zróżnicowanych portfelach połowa kontraktów jest zwaloryzowanych, a druga połowa nie, czyli połowa inwestorów nie zamierza dopłacić do wzrostu kosztów wykonawstwa. Zatem w tej „drugiej połowie” - podwykonawcy nie mogą liczyć na waloryzację. I właśnie oni najbardziej narażeni są na upadłości. Natomiast straty ponoszą wszyscy.

Co z rewaloryzacją kontraktów? Najwięksi nie zejdą z placów budów

Czy 10-procentowa waloryzacja kontraktów, jaką stosuje GDDKiA i od niedawna PKP PLK wystarcza dla kontraktów o długich terminach realizacji?

- Nie co do zasady. Oczywiście, sytuacja zależy od tego, na jakim etapie realizacji był kontrakt, gdy nastąpił gwałtowny wzrost cen od wiosny ub.r. Jeśli był zaawansowany w ok. 80 proc., to wzrost kosztów w małym stopniu wpływa na pogorszenie zyskowności kontraktu, ale gdy dopiero startował lub wykonano prace kosztorysowe w 15-20 proc. – to niemal pewne jest, że dotknie ich problem.

Postępowanie GDDKiA wydawało się być wzorcowe, Dyrekcja jako pierwsza wśród inwestorów publicznych zareagowała na problem konieczności podniesienia poziomu waloryzacji. Jednak w sierpniu organizacje zrzeszające wykonawców, podwykonawców i dostawców sektora budownictwa zwróciły się z wnioskiem do ministerstwa infrastruktury, by podnieść waloryzację do 20 proc.

- W maju badaliśmy wybrane kontrakty drogowe GDDKiA. Wyszło nam, że średni wzrost kosztorysu sięga 19 proc., czyli niemal dwukrotnie więcej niż inwestor planuje zrekompensować wykonawcy.

A zarazem wiemy, że niektóre kontrakty hydrotechniczne regulacji Odry, realizowane ze środków Banku Światowego, mogą liczyć na waloryzację między 25 a 33 proc. Nieoficjalnie mówi się też, że aneks do kontraktu zakończenia jednego z etapów instalacji Olefiny III zakłada 30-proc. waloryzację.

Jeżeli np. GDDKiA nie zwiększy kwoty rewaloryzacji o ponad 10 proc., to znów, jak przed kilku laty, niektórzy wykonawcy będą schodzić z placów budów?

- Myślę, że ci najwięksi nie zejdą. To są głównie krajowi wykonawcy, a nie zagraniczni jak wówczas. Są wśród nich firmy zagraniczne, ale obecne w Polsce od lat, a nie „walizkowe”. Budują swój portfel w oparciu o te zlecenia i raczej nie złamią długoletnich relacji z tym inwestorem publicznym.

Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja finansowa podwykonawcy takich inwestycji. Tu liczymy się, że niektórzy z nich opuszczą place budów. Po prostu nie stać ich na dopłacanie do robót w sytuacji, gdy nie mają nowych zleceń, by dopłacać do starych.

To uderzy też w generalnych wykonawców i samego inwestora.

- Tak, bowiem grozi opóźnieniem realizacji kontraktu. Drugi element po stronie publicznej – inwestor musi się liczyć z procesami sądowymi. W dużej mierze generalnymi wykonawcami tych robót są duże spółki giełdowe. Nie mogą sobie one pozwolić, by "odpuścić" roszczenia, będą więc procesować się o zwiększenie odsetka waloryzacji.

Skutecznie?

- Wydaje się, że tak. Dzisiaj rynek wykonawczy stoi na dobrej pozycji procesowej. Po pierwsze, mieliśmy niewątpliwie do czynienia z „siłą wyższą”, co zostało stwierdzone przez firmy publiczne zatwierdzonymi aneksami do kontraktów drogowych i kolejowych.

Po drugie, jak wskazywało wielokrotnie samo Ministerstwo Infrastruktury, osią dyskusji (z czym my nie zgadzaliśmy się) był podział ryzyka pół na pół. Jednak przy średnich wzrostach kosztów o 20 proc. waloryzacja 10-procentowa nie spełnia tej reguły. Per saldo udział spółek skarbu państwa w pokryciu obiektywnego wzrostu cen wynosi ok. 5 punktów procentowych wzrostu, natomiast wykonawcy - 15 pp.

Wierzymy, że apele całej branży odniosą skutek i MI skoryguje politykę rewaloryzacji kontraktów. Szczególnie, że w maju i czerwcu ub.r. podczas rozmów pytaliśmy, co będzie, jeżeli limit 10 proc. okaże się niewystarczający. Mieliśmy jednoznaczną odpowiedź: to siądziemy do stołu ponownie.

Jest termin takiego spotkania w MI?

- Zabiegamy o to od dłuższego czasu. Mimo różnych wymagań i dzisiejszej trudnej sytuacji budżetowej państwa, dużych wydatków na obronność, losy rynku budowlanego są istotne także dla interesu budżetu. On przecież napędza koniunkturę gospodarczą. Sami zatrudniamy 1,4 mln pracowników.

Co równie istotne, jeśli segment budowlany osłabnie z powodu ostatnich zakłóceń, nie będzie stabilny finansowo - to nie będzie w stanie uczestniczyć w procesie odbudowy Ukrainy, o czym przedstawiciele rządu polskiego wiele mówią.

Starajmy się więc, by firmy budowlane nie znalazły się w trudnej sytuacji nie ze swojej winy. Gotowi jesteśmy wyjść na zero. Ale na wielu kontraktach publicznych nie ma szans nawet na to.

