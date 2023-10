Firmy budowlane pod presją problemów testują wyjście awaryjne

Wiele firm budowlanych szuka zleceń w innych segmentach, testując możliwości i racjonalność trwalszej dywersyfikacji. Ani to proste, ani łatwe: niekiedy ryzykowne, ale coraz częściej konieczne.

Wiele firm odkłada decyzje inwestycyjne ze względu „na ogólną sytuację gospodarczą”.

- Działamy w bardzo zmiennym otoczeniu rynkowym - podkreśla Artur Popko, prezes zarządu Budimeksu. - Ale to zjawisko dotyczy całej gospodarki, nie tylko branży budowlanej.

- Działanie w jednym segmencie i postawienie tylko na jedną kompetencję zawsze niesie za sobą ryzyko w branży budowlanej, w której specyfikę wpisane są cykle koniunkturalne - podkreśla Jacek Leczkowski, prezes Erbudu.

Budownictwo przemysłowe zwykle ma bardziej pod górkę niż inne sektory tej branży. Realizacja wielkich inwestycji jest nie tylko złożona, lecz i trwa dłużej – niekiedy nawet dekadę. W gospodarce to cała epoka, w trakcie której cykle koniunkturalne i trendy mogą się zmienić kilka razy.

A jednak obecnie na budownictwo przemysłowe spogląda sporo firm z innych segmentów, w których jest mało zleceń i słaby popyt ocierający się o bessę. Deweloperzy z rynku mieszkaniowego (na razie) odkładają pozwolenia na półkę, do sierpnia uzyskali o 1/3 mniej takich decyzji (tu trend się jednak odwróci). W budownictwie kolejowym w najlepszym razie wykonawcy notują niższe marże i zyski, niektórzy jednak straty. Sami inwestorzy coraz częściej przenoszą działalność z obiektów usługowych na specjalistyczne i inżynierii lądowej. Co z tego wyniknie?

Rynek budowlany ma nie tylko powody do niepokoju

Obraz polskiego sektora budowlanego jawi się jako rozmyty, co poniekąd jest pochodną jego wewnętrznego zróżnicowania. Są zjawiska pozytywne, ale i negatywne, niepokojące.

Informacja GUS-u („Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 1 półroczu 2023 r.”) przynosi zatem takie właśnie smaki – słodko-kwaśne. Produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w porównaniach rocznych o 3,8 proc. Jednak jej dynamika była mniejsza niż w I połowie 2022 r. (wzrost o 12 proc.). Wzrosła produkcja budowlana obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 10,8 proc. oraz budowlanych robót specjalistycznych – o 6,6 proc.

Niewiele budowano obiektów kubaturowych (spadek o 5,3 proc. rdr), w tym mniej budynków biurowych i przemysłowych, obniżyła się też sprzedaż „robót o charakterze remontowym” (o 11,9 proc.). Firmy budowlane skarżyły się przede wszystkim na wysokie koszty energii, paliw i zatrudnienia.

Miesięczny komunikat GUS-u „Dynamika produkcji budowlano-montażowej” za lipiec wskazuje, że przedsiębiorstwa budowlane zatrudniające ponad 9 osób zanotowały 1,1-procentowy wzrost produkcji w porównaniach rocznych. Ale podawany także przez GUS wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w lipcu był nadal ujemny od wielu miesięcy (-7,9), choć lepszy niż rok temu (-15,2 proc.). W branży przeważały minorowe nastroje. Ze względu „na ogólną sytuację gospodarczą” decyzje inwestycyjne odłożyło 36,9 proc. ankietowanych firm, 27,7 proc. wciąż planowało ograniczać zatrudnienie.

Inny obraz wyłania się z badania „Inwestycje w branży budowlanej” zrealizowanego w lipcu na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce. „W nadchodzących 12 miesiącach zakup maszyn i urządzeń planuje 44 proc. przedsiębiorców z branży budowlanej, w tym 60 proc. dużych i średnich” – stwierdzają autorzy, choć tylko 33 proc. małych (od 10 do 49 pracowników).

Według cyklicznego badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w drugim kwartale wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) miał dodatnią wartość, 0,8 pkt., tj. wyższą o 15,1 pkt. niż w poprzednim kwartale, lecz niższą o 2,7 pkt. niż w II kwartale 2022 r. Wartość IRGCON była też niższa od średniej dla drugich kwartałów z trzech lat poprzedzających pandemię – 19 (21,8 pkt.).

W budownictwie miesięczny indeks koniunktury (MIK) był w sierpniu większy o 3,4 pkt. m/m.

"Rosnący MIK dla przedsiębiorstw budowlanych wynikał głównie ze wzrostu wartości sprzedaży oraz liczby nowych zamówień" - stwierdzają autorzy indeksu, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

I jeszcze akcent dopełniający ten złożony obraz branży. W końcu drugiej dekady sierpnia indeks WIG-Budownictwo przekraczał 6100 pkt. Notował lekką korektę, lecz był o ponad 60 p.p. większy niż rok temu (3700). Zapewne dlatego, że opiera się na silnej pozycji rynkowej takich liderów budownictwa, jak: Budimex (55 proc. wagi w indeksie) oraz Polimex-Mostostal, Erbud, ZUE.

W umowach nie da się zapiąć warunków na ostatni guzik

W wypowiedziach uczestników rynku jego obraz jest bardziej klarowny niż wskazania makroekonomiczne. Z tym zastrzeżeniem, że są to opinie przedstawicieli dużych przedsiębiorstw.

Uzupełnia tę wypowiedź Jacek Leczkowski, wiceprezes Grupy Erbud: - Przyzwyczailiśmy się, że na rynku mieszkaniowym od początku lat 90. mieliśmy do czynienia z sinusoidą, naprzemiennie występującym boomem i ochłodzeniem koniunktury. Większą odpornością na nagłe zmiany makroekonomiczne cechuje się jednak rynek budownictwa przemysłowego, w szczególności dla dużych, strategicznych inwestycji.

Nie niepokoi go długi cykl przygotowań niektórych zleceń i ich budowy. Pozwolenia na usypanie sztucznych wysp na Bałtyku pod budowę farm wydawane były w 2012 r., a dopiero teraz wejdą tam firmy wykonawcze…

Tak, trzeba się liczyć z tym, że w umowach nie da się zapiąć warunków na ostatni guzik. Zawsze może pojawić się niespodziewany czynnik. Na przykład inflacja, z wszystkimi konsekwencjami dla wzrostu cen materiałów, robocizny, w realizacji kontraktów.

Jest też ogólna, syntetyczna ocena sytuacji w branży.

- Po pierwszym półroczu w niektórych segmentach nastąpiło uspokojenie. Niestety pogarsza się kondycja wielu przedsiębiorstw, a branża notuje rekordową od dwu dekad liczbę upadłości - zauważa Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, do którego na bieżąco uwagi i wnioski zgłaszają szefowie firm – członkowie związku.

W sektorze energetycznym utrzymuje się słaba koniunktura

W ocenie Stylińskiego dobra jest ciągle koniunktura w budownictwie drogowym. Stabilna jest ona w przypadku budowy dróg krajowych finansowanych ze środków unijnych i z Funduszu Drogowego, natomiast więcej zleceń pojawia się w budownictwie dróg samorządowych, co ma niewątpliwie związek z bliskimi wyborami.

Nadal nie ma odbicia w budownictwie kolejowym. Przez kilka miesięcy nie pojawiły się zapowiadane nowe, duże przetargi i nie ruszyły nawet te rozstrzygnięte. Brakuje unijnych środków finansowych, w tym z KPO.

- Firmy budownictwa kolejowego pracują jeszcze pełną parą i finalizują kontrakty z wieloletniej perspektywy budżetowej kończącej się 31 grudnia - mówi Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. - Potem czeka nas wielkie hamowanie.

Z przyjętego przez rząd w połowie sierpnia Krajowego Programu Kolejowego wynika, że 12 dużych projektów jest opóźnionych. Trzeba je będzie „fazować”, czyli wykonać w kolejnych latach. Niestety, to powtórka z końcówki poprzedniego wieloletniego budżetu unijnego.

- Ale nadal nie mamy potwierdzonych źródeł finansowania - dodaje prezes Majewski. - W rezultacie firmy budowlane, które zainwestowały w sprzęt, ludzi i materiały do przerobu obiecanych 12-15 mld zł rocznie, mogą zostać na długie miesiące bez zajęcia.

Latem co nieco drgnęło. W efekcie marcowego porozumienia między Ministerstwem Infrastruktury a Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie finansowania inwestycji zaplanowanych w KPO, do PKP PLK docierają transze z przyznanych mu na ten rok 11 mld zł. Podpisywane są umowy i ogłasza się kolejne przetargi.

W ocenie prezesa Stylińskiego słaba koniunktura utrzymuje się w sektorze energetycznym.

- Szczególnie firmy specjalizujące się w budownictwie dla segmentu gazowego wskazują, że jest bardzo mała podaż nowych przetargów - stwierdza prezes. - Część z nich, i to o ugruntowanej pozycji, zaczyna szukać innych obszarów budownictwa, które wydają się bardziej perspektywiczne.

"Niepokoi nas obecnie polityka cenowa konkurentów"

Według Stylińskiego najlepiej rokują inwestycje przemysłowe związane z transformacją energetyczną, w tym zadania zlecane przez samorządy.

O trwałej tendencji rosnących tego typu zleceń mówi wiceprezes Leczkowski: - Z ciepłownictwa mamy regularnie pojawiające się inwestycje budowy kotłowni lub kogeneracji gazowych i spalarni. Po latach powolnego wzrostu rumieńców nabiera rozwój instalacji biogazu i biometanu, zaczynają też pojawiać się pierwsze projekty oparte na wykorzystaniu wodoru.

Ale coś za coś. Ten trend pociąga za sobą zdecydowany spadek inwestycji w energetyce konwencjonalnej, w szczególności zamieranie rynku inwestycji węglowych.

Styliński ocenia, że w sektorze budownictwa przemysłowego sytuacja jest relatywnie niezła. Realizowanych jest kilka bardzo dużych zadań, jak Olefiny III – największa od 20 lat inwestycja petrochemiczna w Europie o kosztorysie 13,5 mld zł. W czerwcu zakończony został duży projekt budowy Polimery Police, także z udziałem polskich wykonawców.

- Polskie budownictwo przemysłowe może być beneficjentem globalnej tendencji do skracania łańcuchów dostaw, w efekcie czego wiele korporacji przenosi część produkcji do Europy, w tym do Polski - dodaje Jan Styliński.

Niektóre kwestie od lat pozostają przyczyną zgryzot szefów spółek budowlanych. Zmienna, a ostatnio obfitująca w ekstremalne zjawiska aura to stały czynnik ryzyka. Ale w tym roku, po zdecydowanie wolniejszym wzroście cen materiałów, na czoło wysuwają się dwie najważniejsze obawy: o rosnącą konkurencję oraz niepełną waloryzację „starych” kontraktów.

- Ponieważ nastąpiło przyhamowanie w budownictwie i całej gospodarce, czemu towarzyszyła bardzo wysoka inflacja, nasiliła się presja konkurencyjna i walka o klienta - zauważył Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodna, podczas konferencji prezentującej wyniki finansowe spółki w drugim kwartale. - Dużym wyzwaniem pozostaje wzrost kosztów działalności i finansowania.

Podobnie uważa Artur Popko. - W większym stopniu niż dostępność nowych kontraktów niepokoi nas obecnie polityka cenowa konkurentów. Najbliższe kwartały zdominuje presja marżowa - przewiduje prezes Budimeksu.

W niepewnej i trudnej do przewidzenia sytuacji makroekonomicznej składanie ofert wymaga dużej ostrożności, rzetelności i odpowiedzialności. - Agresywne działania w tej mierze mogą nieść ze sobą bardzo złe skutki zarówno dla firm budowlanych, zamawiających, jak i całej branży - ostrzega Popko.

Członkowie PZPB, jak relacjonuje Styliński, nie obawiają się ryzyka załamania realizowanych nowych projektów, natomiast wskazują na dużą niestabilność rynku i nasilającą się walkę na tańsze oferty. Staje się to niebezpieczne, bo niektórzy przekraczają „granice rozsądku”. Grozi to nie tylko pogorszeniem ich wyników finansowych, ale też niewypłacalnością i upadłością.

W ub. r. zgłoszono 281 postępowań upadłościowych firm budowlanych, w I półroczu 2023 już 335, w całym roku będzie ich zapewne ok. 400, czyli padnie niechlubny rekord dwu dekad.

Dochodzi do tego problem niepełnej waloryzacji kontraktów z powodu inflacji. Generalni wykonawcy o zróżnicowanych portfelach przeważnie mają tylko połowę kontraktów skorygowanych o wskaźniki zmian cen.

- Oznacza to m.in., że w tej „drugiej połowie” podwykonawcy nie mogą liczyć na waloryzację i to oni właśnie najbardziej narażeni są na upadłości - dodaje Styliński.

GDDKiA pierwsza wśród publicznych inwestorów zareagowała na potrzebę waloryzacji, zwiększając ją do 10 proc. Jednak w sierpniu organizacje zrzeszające wykonawców, podwykonawców i dostawców sektora budownictwa zwróciły się z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury, by podnieść waloryzację do 20 proc., bo tak dotkliwe były skutki inflacji. Na razie decydujące o tym MI nie odpowiedziało.

- 10-procentowa waloryzacja jest pewnym systemowym rozwiązaniem, zastanowiłbym się jednak, czy jakakolwiek „sztywna” waloryzacja jest sprawiedliwa, skoro nie wynika z konkretnych wyliczeń - mówi Jacek Leczkowski. - W przypadku inwestora prywatnego siadamy przy stole i rozmawiamy. Znamy się od lat i ufamy sobie, a w interesie nas wszystkich jest dokończenie projektu.

Dywersyfikacja stała się dobrą receptą na bolączki

Jak firmy budowlane reagują na nowe i stare wyzwania? Dla dużych przedsiębiorstw sposobem jest swoista „ucieczka do przodu”, czyli dywersyfikacja działalności biznesowej.

- Decyzję o dywersyfikacji podjęliśmy jeszcze przed wybuchem kryzysu - mówi Artur Popko. - Zależało nam na sukcesywnym rozszerzaniu kompetencji w odpowiedzi na potrzeby klientów. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że wykraczamy poza schemat tradycyjnej firmy budowlanej, angażując się w zupełnie nowe segmenty rynku, choć u jego podstaw pozostają tradycyjne dla nas obszary zaangażowania i to się nie zmieni.

W budownictwie ogólnym Budimex realizuje coraz więcej kontraktów dla wojska. Odważniej działa za granicą, pracuje przy projektach długofalowych i perspektywicznych. Na przykład wszedł w segment „zielonych” inwestycji i elektromobilności. Spółka BXF Energia, utworzona z Ferrovial, planuje w ciągu 4-5 lat zbudować portfel instalacji OZE o mocy ok. 500 MW.

- Droga, którą obraliśmy, z pewnością nie jest uniwersalna. Patrząc, jak kształtuje się dziś czołówka rynku budowlanego w Polsce, możemy jednak przyjąć, że dywersyfikacja stała się dobrą receptą na bolączki dzisiejszych czasów - ocenia Popko.

Różnicowanie działalności Erbudu zaczęło się ponad dekadę temu, więc nie jest to reakcja na bieżącą sytuację rynkową. - Działanie w jednym segmencie i postawienie tylko na jedną kompetencję zawsze niesie za sobą ryzyko w branży budowlanej, w której specyfikę wpisane są cykle koniunkturalne - podkreśla Jacek Leczkowski.

Dywersyfikacja dla wyspecjalizowanej w budownictwie kolejowym i tramwajowym grupy ZUE oznacza eksport usług. - W tym kierunku systematycznie dywersyfikujemy naszą działalność. Coraz większa część naszych przychodów będzie pochodziła z zagranicznych rynków, tj. przede wszystkim z Rumunii, która ma ósmą co do długości sieć linii kolejowych w Europie - stwierdził prezes zarządu Wiesław Nowak.

Niektóre duże firmy, szczególnie te stawiające na roboty drogowe i kolejowe, szukają nowych segmentów działalności. Wchodzą np. w budownictwo obiektów przemysłowych i szpitali, który to segment nieźle się rozwija. Firmy, które miały duże kontrakty w energetyce przesyłowej, zwłaszcza gazowej, szukają nowego rynku w inwestycjach energetycznych z zakresu wytwarzania energii.

- Jednak taka dywersyfikacja nie jest prosta z powodów organizacyjnych, technicznych i finansowych, także uwarunkowań lokalnych - podkreśla Styliński. I zaleca zamiast dywersyfikacji pogłębianie specjalizacji.

Specjalizacja zwiększa powtarzalność i automatyzację, czyli skraca czas robót. Dzięki temu przedsiębiorstwo może liczyć na większą marżę i zyskowność.

Ale jest warunek wstępny – specjalizacja wymaga od przedsiębiorstwa dużych nakładów w sprzęt i kadry. To bariera dla mniejszych firm, które są podwykonawcami.

Materiałów budowlanych nie brakuje, a ich ceny rosną zdecydowanie wolniej. Firmy czekają jednak na głębsze zmiany. Liczą na dalszy spadek inflacji, stabilizację rynku pracy, dopływ nowych zleceń. Niektórzy upatrują tych ostatnich w zakończeniu wojny w Ukrainie i odbudowie kraju. Inni przeciwnie, boją się wynikającej z tego destabilizacji, bo tamten rynek będzie absorbował pracowników i materiały budowlane.

- Ostatnie lata pokazały jednak, że trzeba ostrożniej kalkulować i że nawet w środku Europy dwa lata trwania projektu wydają się prawdziwą epoką - stwierdza Jacek Leczkowski.

Tekst pochodzi z Magazynu Gospodarczego nr 3/2023.