Firmy budowlane toną w długach. Są nowe dane

Zaległości firm budowlanych na koniec czerwca wyniosły 6,19 mld zł - wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK.

Budownictwo, to trzecia branża pod względem sumy zaległości po handlu i przemyśle.

Na koniec czerwca firmy budowlane miały nieopłacone faktury zgłoszone do rejestru dłużników BIG InfoMonitor oraz opóźnione raty kredytów na kwotę 6,19 mld zł.

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor z prawie 6,2 mld zł zaległości branży budowlanej - 3,82 mld zł przypada na firmy zajmujące się robotami związanymi ze wznoszeniem budynków.

W ocenie ekspertów BIG InfoMonitor, budownictwo, to trzecia branża pod względem sumy zaległości po handlu i przemyśle. Jak podano, na koniec czerwca firmy budowlane miały nieopłacone faktury zgłoszone do rejestru dłużników BIG InfoMonitor oraz opóźnione raty kredytów na kwotę 6,19 mld zł.

"Sytuacja branży nie jest prosta, a zmiana zaległości pokazuje, że lata 2021 i 2022 okazały się szczególnie trudnym okresem, w sumie w tym czasie przybyło ponad 1 mld zł nieopłaconych rat i faktur" - wskazał BIG InfoMonitor.

Jak dodano, od czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r. było to 0,7 mld zł. Zwrócono uwagę, że przyrost nieopłaconych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych w tym roku wyhamował "i to w sytuacji, gdy w pozostałych sektorach przyspieszył".

Liczba firm budowlanych aktywnych, zawieszonych i zamkniętych z problemami w spłacie zobowiązań zbliżyła się do 50,3 tys.

Według danych BIG InfoMonitor, liczba firm aktywnych, zawieszonych i zamkniętych z problemami w spłacie zobowiązań zbliżyła się do 50,3 tys. W ciągu ostatnich miesięcy do czerwca 2023 r. w bazach BIG InfoMonitor i BIK przybyło 1840 nowych niesolidnych płatników; ich odsetek w branży zmniejszył się z 5,1 do 5 proc. Wynika to z faktu, że w sektorze - mimo trudnych czasów - wciąż pojawiają się nowe biznesy.

"Problemy z płynnością finansową często niestety są wynikiem złego zarządzania, w tym również zarządzania ryzykiem kontraktów budowlanych. W warunkach zmiennej koniunktury na poszczególnych rynkach budowlanych najlepiej wypadają firmy, które mogą sobie pozwolić na zdywersyfikowanie działalności i dynamiczną reakcję na pojawiające się potrzeby. Niestety nie jest to opcja dla każdego" - wskazuje główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski.

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor z prawie 6,2 mld zł zaległości branży budowlanej - 3,82 mld zł przypada na firmy zajmujące się robotami związanymi ze wznoszeniem budynków (PKD 41). W dziale Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43) jest to 1,4 mld zł zaległości. Przeterminowane kredyty i faktury działu Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, czyli dróg kołowych i szynowych, mostów, tuneli czy rurociągów (PKD 42) to niecały 1 mld zł.

Jak dodano, przedsiębiorstwa zajmujące się robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków w rok powiększyły zaległe zadłużenie o niemal 22 proc. Przybyło im też 381 niesolidnych dłużników. Przyczyną - według BIG InfoMonitor - jest załamanie rynku.

Jak wskazują eksperci, dla przedsiębiorców skupionych wokół "wykończeniówki" oraz prac takich jak przygotowywanie terenu pod budowę czy wykonywanie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, brak nowych budów to brak nowych zleceń.

"Zaległości wykonawców instalacji elektrycznych w rok wzrosły o ponad 40 proc., a w ostatnim półroczu o 24 proc. i wynoszą dziś 239 mln zł. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian zwiększyło przeterminowane długi odpowiednio o 29 i 16 proc. do 76 mln zł" - poinformowano.

Łączne zaległe zadłużenie specjalistycznych robót budowlanych w czerwcu 2023 r. wyniosło ponad 1,4 mld zł

Według danych BIG InfoMonitor, łączne zaległe zadłużenie specjalistycznych robót budowlanych w czerwcu 2023 r. wyniosło ponad 1,4 mld zł i było to o 17 proc. więcej niż w czerwcu 2022 r. Nieterminowych płatników w tym czasie przybyło 1290.

"W przeciwieństwie do sytuacji w firmach wznoszących budynki na razie nie widać tu spowolnienia w przyroście zaległości. W pierwszej połowie br. podobnie tak jak drugiej połowie ub.r. przybyło im na koncie ok. 100 mln zł nieopłaconych zobowiązań" - przekazano.

W ocenie ekspertów, najlepiej radzą sobie przedsiębiorcy wykonujący roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD Dział 42). Tam, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zmniejszyła się kwota nieopłaconych w terminie zobowiązań i w czerwcu 2023 wyniosła 957 mln zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego było to niemal 1,2 mld zł.

BIG InfoMonitor działa od 2004 r.; gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku. BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego - poprzez Biuro Informacji Kredytowej - swojego głównego akcjonariusza.

