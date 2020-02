Firmy budowlane w orbicie zainteresowania funduszy

Wartość transakcji 197 fuzji i przejęć (M&A) w 2018 roku na rynku budowlanym w Europie przekroczyła 53 mld dolarów. Więcej transakcji dotyczyło rynków lokalnych niż przejęć na poziomie międzynarodowym.

Wzrostowy rynek w Polsce

W ostatnich latach liczba transakcji dywersyfikujących biznes kształtowała się na poziomie 25 proc. całego rynku, ale w 2017 i 2018 r. tendencja była wzrostowa i ten udział osiągnął 29 proc. (na świecie - 35 proc.).- Biorąc pod uwagę rosnącą presję kosztową, trend ten będzie się rozwijał – dodaje Michorowski.W Europie w 2018 r. spadła liczba transakcji strategicznych (przejmowanie firm z tej samej branży) do 83, ze 110 w 2017 r. Wzrosła natomiast liczba transakcji dywersyfikujących biznes – w 2018 r. doszło do 57 takich transakcji, podczas gdy w 2014 r. było ich 30.Autorzy raportu Deloitte zauważają, że po słabym okresie 2015 - 16 rynek budowlany w Polsce odnotował odbicie w latach 2017 - 18. Z powodu znacznego wzrostu cen materiałów i kosztów pracy w 2018 r., wiele firm zanotowało jednak gorsze wyniki finansowe na poziomie zysku netto i EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją).– Patrząc m. in. na znaczną liczbę aktualnych inwestycji infrastrukturalnych czy planowaną budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, oczekujemy utrzymania tendencji wzrostowej w branży – mówi Paweł Sadowski, partner associate w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.