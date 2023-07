Firmy z branży budowlanej planują inwestycje w maszyny

Zakup maszyn i urządzeń w nadchodzących 12 miesiącach planuje 44 proc. przedsiębiorców z branży budowlanej – wynika z najnowszego badania pt. „Inwestycje w branży budowlanej” zrealizowanego na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce.

„Inwestycje w branży budowlanej” to badanie Siemens Financial Services w Polsce, w ramach którego zapytano budowlańców o ich plany na najbliższe 12 miesięcy związane z zakupem maszyn i urządzeń oraz o to, jak zazwyczaj finansują takie inwestycje.

Jak wynika z badania, zakup maszyn i urządzeń w nadchodzących 12 miesiącach planuje 44 proc. przedsiębiorców z branży budowlanej.

W komunikacie podano, że takie inwestycje chce realizować 60 proc. dużych i średnich firm – zatrudniających odpowiednio powyżej 250 i między 50 a 250 osób. Stwierdzono, że podobne plany ma również 33 proc. małych przedsiębiorstw, których zespół liczy od 10 do 49 pracowników.

- Wykonawców robót budowlanych dotknęło spowolnienie gospodarcze, jednak dostawcy maszyn i urządzeń dla tej branży notowali bardzo wysokie wyniki sprzedaży. Oznacza to, że wyzwania ostatnich kilku lat nie wpłynęły znacząco na zamrożenie inwestycji w sprzęty budowlane. Wyniki naszego badania potwierdzają, że tak będzie również w najbliższej przyszłości - komentuje Łukasz Puławski, Head of Industry Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Firmy budowlane najczęściej finansują inwestycje w sprzęt z własnych środków

Badanie pokazało, że przedsiębiorcy z branży budowlanej najczęściej finansują inwestycje w sprzęt sięgając po środki własne (61 proc.) oraz leasing (55 proc.), a jak podano w komunikacie jeszcze kilkanaście miesięcy temu sytuacja była odwrotna.

Wskazano, że większe zainteresowanie leasingiem w latach ubiegłych potwierdzają dane Związku Polskiego Leasingu. Wartość leasingowanych sprzętów budowlanych w całym 2021 roku była wyższa o 32 proc. rok do roku a w 2022 niższa o 16 proc. rok do roku. Według najnowszych danych ZPL w I kwartale 2023 wartość sprzętów budowlanych w leasingu była niższa o 10 proc. w porównaniu do I kwartału 2022 roku.

- Wzrost stóp procentowych sprawił, że finansowanie zewnętrzne stało się droższe, przez co mniej dostępne dla części firm z branży budowlanej. Oznacza to, że wyzwaniem dla przedsiębiorców staje się pozyskanie środków na planowane inwestycje. W konsekwencji rośnie znaczenie dopasowanych rozwiązań finansowych, oferowanych przez wyspecjalizowane podmioty- stwierdził Łukasz Puławski.

