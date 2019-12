Fluor gra w "zielone". Nie tylko chemia i petrochemia

Przez lata Fluor w Gliwicach był skoncentrowany na branżach chemicznej i petrochemicznej. Jednak to się zmienia. Teraz to elektromobilność, cloud computing i technologie, pozwalające na sprostanie wyzwaniom klimatycznym, są perspektywicznymi obszarami dla firmy. O wyzwaniach, oczekiwaniach zleceniodawców i kierunkach rozwoju mówi WNP.PL Grzegorz Czul, prezes Fluor Gliwice.

Nasze doświadczenia chemiczne są tutaj przydatne, w szczególności gdy zakres projektu dotyczy elektrolitu, choć staramy się także o te, których produktem są elektrody czy też membrany do baterii. W tych inwestycjach lokujemy swoje nadzieje, zwłaszcza że nie chodzi o jedną lecz więcej inwestycji.Według analiz rynkowych, w skali Europy w ciągu następnych 20 lat, mówi się nawet o 80 gigafabrykach produkujących baterie. Ktoś je musi zaprojektować i wybudować. Pracy będzie z pewnością bardzo dużo.- Coraz większe jest także zapotrzebowanie na inwestycje związane z obsługą cloud computing (przetwarzanie w chmurze). Do tego potrzebne są duże centra danych. Buduje się ich bardzo dużo w Europie Zachodniej. Wydatki najważniejszych graczy idą w dziesiątki miliardów dolarów rocznie. Ostatnio można było przeczytać, że Google planuje wybudowanie takiego centrum także Polsce. Pewnie będzie ich dużo więcej w naszej części Europy. Próbujemy się specjalizować również w tym obszarze.- Innym głównym elementem dywersyfikacji naszych usług są projekty dla przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, a także spożywczego. Od paru lat nasze gliwickie biuro wykonuje takie projekty dla klientów w Polsce i Europie, a od dekady w USA. Częścią zakresu każdego z nich jest zaawansowany technologicznie budynek i innym wykorzystaniem tych doświadczeń są projekty dla przemysłu wytwórczego.Wszystkie wymienione wyżej branże tworzą linię biznesową Korporacji Fluor, którą nazywamy Life Sciences & Advanced Manufacturing (LS&AM). Biuro w Gliwicach buduje właśnie swoją markę głównego biura inżynieryjnego Fluor w Europie dla realizacji projektów z zakresu LS&AM.Wszystkie te działania, zbierane doświadczenia, w mojej opinii dają nam lepszą gwarancję na stabilną działalność i odporność na zmieniającą się koniunkturę. Nawet jeśli gorzej jest z inwestycjami chemicznymi, to przemysł farmaceutyczny, biotechnologiczny i spożywczy, produkujący żywność i leki, może być na taki gorszy okres odporny, bo przecież każdy chce być zdrowy i musi jeść.- To co dla producentów jest tylko dodatkowym kosztem, dla biur projektów jest źródłem dodatkowych zleceń. Już dawno regulacje mające na celu zmniejszanie emisji były dla nas źródłem dochodów, bo ktoś te nowe instalacje musiał zaprojektować itd.Jednak zauważyliśmy, że wymogi ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zmieniają styl działania inwestorów. Coraz częściej inwestorzy budują swój wizerunek na ambitnym podejściu do zagadnień dotyczących ochrony środowiska.Dam przykład szwedzkiej firmy, producenta baterii. To nowa firma, na rynku od paru lat, która odważnie mówi o swojej misji – produkcji najbardziej „zielonej” baterii na świecie. Do produkcji chce używać jedynie energii ze źródeł odnawialnych i pracuje w swoim ośrodku R&D nad pełnym recyklingiem wyprodukowanych przez siebie baterii. Swoje cele biznesowe chcą także osiągać poprzez wybór wykonawców, którzy mają podobne podejście do zrównoważonego rozwoju.Jeśli chcemy być partnerem takiej firmy, my też musimy być „zieloni”. I na to stawiamy.- Zauważalny jest trend, np. w Skandynawii, że nasi potencjalni klienci chcą wybierać swoich wykonawców w oparciu o prekwalifikacje oparte na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju. Proszą o certyfikaty wydawane przez różne organizacje (np. Ecovadis), badają co dla ochrony środowiska robimy my w naszym biurze, weryfikują czy potrafimy wykonywać prace montażowe w oparciu o sprzęt napędzany silnikami elektrycznymi itp. I nie chodzi tu o deklaracje co będziemy robić, tylko co już zrobiliśmy i robimy.Zauważamy też, że pracownicy coraz bardziej przywiązują wagę do tego czy ich firma ma pozytywny czy negatywny wpływ na środowisko. Zatem firmy, które same nie dbają o środowisko, są na rynku raczej na przegranej pozycji.Zatrudniający ponad 400 osób Fluor Gliwice to firma inżynieryjna należąca do amerykańskiej spółki Fluor. Ta jest jedną z największych na świecie notowanych na giełdzie firm inżynieryjnych, zakupowych, budowlanych (EPC) i serwisowych.Fluor prowadzi usługi w zakresie opracowań wykonawczych, projektowania, projekty budowlane, technologiczne, urbanistyczne i architektoniczne z uwzględnieniem wszystkich faz projektowania; zarządzanie budową i koordynacja inwestycji.