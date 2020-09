Fotowoltaika, wiatraki i drogi zasypią lukę po biurach oraz handlu

Nie liczę, że w ciągu najbliższego roku uda nam się pozyskać do realizacji duży kontrakt biurowy - wskazał Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu w rozmowie z portalem WNP.PL. Grupa nie widzi też perspektyw dla dużych projektów handlowych. Jednocześnie spadek przychodów w budownictwie kubaturowym powinny uzupełnić m.in. rosnące sektory energii odnawialnej, drogownictwa i serwisu przemysłowego.

Z dala od wojny cenowej

Jubileusz w wyjątkowym czasie

Grupa Erbud

Nie liczy jednak na to, że w ciągu najbliższego roku Erbudowi uda się pozyskać do realizacji duży kontrakt biurowy. - Jeśli takie obiekty będą powstawać, to raczej mniejsze i mające umowy najmu z dużym najemcą jeszcze przed rozpoczęciem budowy - zaznaczył.Wskazał przy tym, że niektóre koncerny przedłużyły już możliwość pracy zdalnej do połowy 2021 r. Zatem najbliższy rok będzie przede wszystkim okresem obserwacji tego, jakie będą zwyczaje i potrzeby najemców w nowej rzeczywistości.- Z drugiej strony jest wiele opinii, że Polska powinna zyskiwać na wywołanych przez pandemię zmianach w globalnych łańcuchach dostaw, a także na takich wydarzeniach jak Brexit. Te czynniki powinny sprzyjać lokowaniu nowych inwestycji w naszym kraju, a zatem również i budowie nowych powierzchni biurowych, magazynowych i przemysłowych - podkreślił Grzeszczak.W przypadku fotowoltaiki grupa realizuje inwestycje dotyczące dużych farm, dlatego interesuje ją przede wszystkim rozwój segmentu energetyki słonecznej. Grzeszczak przyznaje jednak, że większe szanse rozwojowe wciąż ma energetyka wiatrowa, której łatwiej o wygraną w aukcjach OZE.- Niemniej projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. potwierdza, że państwo kładzie nacisk na rozwój energii odnawialnej, co jest ważną wskazówką również dla branży budowlanej. Cieszy nas to, że w tym segmencie jesteśmy aktywni od wielu lat, co stawia nas na mocnej pozycji - powiedział Grzeszczak.I zarazem dał wyraz rozczarowaniu sytuacją w przetargach na instalacje oczyszczania spalin w polskiej energetyce. Część z tych, w których uczestniczył Erbud, została anulowana. Brak jest też nowych ogłoszeń.- Może to rodzić pytania, czy jednak grupy energetyczne nie rezygnują z wcześniej zapowiadanej modernizacji niektórych bloków w elektrowniach i elektrociepłowniach. W ostatnich latach byliśmy mocno aktywni w tego typu zleceniach, a obecnie nasz wyspecjalizowany w nich zespół narzeka na brak pracy - zaznaczył prezes.Dobrych perspektyw Grzeszczak oczekuje natomiast dla działalności związanej z serwisem dla przemysłu, który długoterminowo ma wyrastać na jeden z wiodących segmentów grupy.W ostatnich dniach na nowego członka zarządu spółki odpowiedzialnego za jego rozwój został powołany Radosław Górski. Stanowisko obejmie 1 października, choć z grupą jest już związany od kwietnia tego roku. Wcześniej, do połowy 2019 r., był członkiem zarządu Budimeksu, odpowiedzialnym za budownictwo ogólne.- Wciąż mamy w serwisie dla przemysłu możliwości zwiększania przychodów i powinno to być widoczne w ciągu najbliższych pięciu lat. Potwierdzeniem tej strategii jest poszerzenie zarządu o Radosław Górskiego, który będzie odpowiedzialny za ten obszar - zapewnił Grzeszczak.Zdaniem prezesa nowy budżet unijny oraz pakiet pomocowy UE są zapowiedzią tego, że w kolejnych latach dużo będzie się działo w inwestycjach publicznych.- Jednocześnie już teraz widzimy delikatną panikę wśród uczestników przetargów publicznych. Niektóre firmy, dysponujące słabszym portfelem zleceń, zaczynają wdawać się w wojnę cenową. Nie zamierzamy w niej uczestniczyć - podkreślił.Dodał, że to podobny mechanizm jak 5 czy 10 lat temu, gdy koniunktura na rynku budowlanym notowała spadki.- Wiemy, że jedyną strategią jest przeczekanie tej sytuacji i koncentracja na takich przetargach, które pozwalają wypracować marżę. Natomiast te firmy, które teraz pozyskają kontrakty po niskich cenach, za rok czy dwa poniosą straty. Koszty w budownictwie pozostają na stabilnym poziomie i nie widać obecnie przesłanek do tego, aby materiały czy robocizna miały być tańsze w nadchodzącej przyszłości - stwierdził prezes.Erbud utrzymuje zatrudnienie i płace na stabilnym poziomie. Zgodnie z planami wypłacił też premie za zeszły rok.- Pod kątem pracowniczym pandemia nie miała na nas żadnego wpływu. Dotychczas nie zanotowaliśmy żadnego przypadku zakażeń koronawirusem w naszej grupie. Na placach budowy oraz w biurach utrzymujemy wciąż podwyższony rygor sanitarny - wskazał Grzeszczak.Erbud przewiduje, że wyniki drugiego półrocza 2020 r. będą jeszcze lepsze od tych za pierwsze półrocze tego roku.- Cieszy nas to, że pandemia nie odbija się negatywnie na wynikach finansowych - zwłaszcza, że w tym roku świętujemy 30-lecie założenia firmy oraz pięciolecie naszej Fundacji „Wspólne Wyzwania” im. Eryka Grzeszczaka. Jednak świętowanie w szerszym gronie odkładamy na razie na 2021 r. - podsumował prezes Grzeszczak.O sytuacji i perspektywach branży dyskutowaliśmy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zapraszamy do obejrzenia retransmisji sesji "Rynek budowlany w nowych realiach".Spółkę założył w 1990 r. Dariusz Grzeszczak wraz z ojcem Erykiem Janem Grzeszczakiem. Przez pierwsze 10 lat istnienia firma działała na rynku niemieckim, a następnie zaczęła się dynamicznie rozwijać także w Polsce.W 2003 roku strategicznym inwestorem Erbudu została niemiecka spółka Wolff & Müller, która ma 32,4 proc. akcji. Na GPW firma jest notowana od 2007 roku.Obecnie wśród znaczących akcjonariuszy Erbudu znajdują się jeszcze Dariusz Grzeszczak (22,7 proc.) oraz Józef Zubelewicz (5,2 proc.), a także NN OFE (9,4 proc.), Aviva OFE Aviva BZ WBK (9,2 proc.) i PKO OFE (5,6 proc.).W 2019 r. Erbud miał na poziomie skonsolidowanym 2,313 mld zł przychodów wobec 2,331 mld zł rok wcześniej. Grupa wypracowała 35,04 mln zł zysku netto wobec 21,13 mln zł straty rok wcześniej.