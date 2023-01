Fragment autostrady A1 dostanie trzeci pas

Budowa drogi ekspresowej S10 łączącej Szczecin z Warszawą, a także Centralnego Portu Komunikacyjnego, oznacza konieczność poszerzenia 35 km autostrady A1 pomiędzy Toruniem a Włocławkiem o trzeci pas ruchu – informuje GDDKiA.

GDDKiA ogłosiła przetarg, w którym szuka wykonawcy dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji środowiskowej dla rozbudowy A1 na tym odcinku.

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg GDDKiA ogłosiła jesienią ubiegłego roku. Jednak zakończył się on unieważnieniem postępowania z powodu znacznego przekroczenia przez oferenta kwoty budżetu.

GDDKiA zmieniła zapisy przetargu. „Z opisu przedmiotu zamówienia wykreśliliśmy obowiązek opracowania mapy do celów projektowych na całym zakresie zadania (wykorzystane zostaną mapy niezbędne do wniosku o wydanie DŚU). Analizy, dotyczące stanu istniejącej nawierzchni drogowej, przygotowane zostaną w oparciu o wyniki badań dostarczone przez GDDKiA. Wprowadzone przez nas zmiany w postępowaniu dotyczą również założeń do organizacji ruchu na czas budowy oraz wymaganego doświadczenia wykonawcy” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Przyszły wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie materiałów do wniosku o DŚU dla poszerzenia autostrady A1. Docelowo rozbudowa o trzeci pas w obie strony obejmie około 35 km autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.

Rok temu minister infrastruktury podpisał Program Inwestycji obejmujący proces przygotowawczy dla poszerzenia autostrady A1. Inwestycja ma skutkować zwiększeniem przepustowości, skróceniem czasu przejazdu oraz poprawą poziomu bezpieczeństwa na autostradzie. Umożliwi też efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego na trasach dojazdowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Inwestycja przyczyni się także do dostosowania parametrów technicznych A1 do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu, spowodowanego m.in. przejęciem w przyszłości ruchu relacji Szczecin - Warszawa na obecnej autostradzie A2, przez drogę ekspresową S10.

