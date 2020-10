Fragment drogi S5 z Szubina do Żnina dostępny dla kierowców

Około 18-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S5 od węzła Szubin do węzła Żnin Północ został w poniedziałek 12 października udostępniony dla ruchu, ale na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. Cały 19-kilometrowy odcinek trasy ma być gotowy w listopadzie.

"Kierowcy mogą poruszać się w obiema jezdniami, na zasadzie czasowej organizacji ruchu, z ograniczeniem prędkości do 70 km/h, co związane jest z dalszymi pracami wykończeniowymi w obrębie tzw. kaczego dołka w pobliżu węzła Szubin. Według zapewnień wykonawcy robót, firmy Intercor, ten kilometrowy fragment ma zostać ukończony i udostępniony kierowcom w ciągu następnego miesiąca, co zapewni lepsze połączenie z powstającym, kolejnym odcinkiem Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ" - poinformował rzecznik Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Julian Drob.

Wybudowana droga ma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, jest dostosowana do przenoszenia ciężaru 11,5 tony na oś. Budowa drogi ekspresowej S5 Szubin Północ - Żnin Północ przewidywała wykonanie prawie 40 różnych typów zadań, w tym budowę m.in. dróg dojazdowych i serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki, przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej, oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, osłon przeciwolśnieniowych, barier ochronnych i ogrodzenia trasy głównej.

Wzdłuż drogi ekspresowej powstał system osłony meteorologicznej, zbudowano kanał technologiczny i kanalizację teletechniczną dla systemu zarządzania ruchem. Przebudowano również cieki wodne oraz rowy i urządzenia melioracyjne.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 352 mln zł. Realizacja tego odcinka oraz dwóch sąsiednich, Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ oraz Żnin Północ - Mieleszyn, objęta jest dofinansowaniem z Unii Europejskiej o wartości ponad 716,3 mln zł.

W województwie kujawsko-pomorskim droga ekspresowa S5 będzie mieć łącznie 130 km, a jej budowa została podzielona na siedem odcinków.

Pod koniec ubiegłego roku otwarto dwa fragmenty - od granicy z województwem wielkopolskim do Żnina Północ (Jaroszewo) oraz między węzłami Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) - Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo). Obecnie najbardziej zaawansowane są prace na odcinku Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) - Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn).