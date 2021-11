Francja: Apel do firm o składanie ofert na odbudowę katedry Notre Dame

Odbudowa katedry Notre Dame w Paryżu, częściowo zniszczonej w pożarze w 2019 r., rozpocznie się tej zimy i wymaga „całego know-how” rzemieślników i przedsiębiorstw – podała w piątek instytucja publiczna odpowiedzialna za odbudowę świątyni, wzywając chętnych do zgłaszania się do odbudowy kościoła.

"Zapraszamy firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa, rzemieślników do udziału w pracach restauracyjnych katedry!" - napisał w komunikacie prasowym generał Jean-Louis Georgelin, który przewodniczy instytucji odpowiedzialnej za konserwację i restaurację Notre Dame.

Apel o udział w przetargach skierowany jest do "do rzemieślników i przedsiębiorstw posiadających doświadczenie w zakresie restauracji zabytków" - napisano w komunikacie, który mobilizuje do "przyłączenia się do wspólnoty mającej odbudować katedrę do 2024 r., zgodnie z celem wyznaczonym przez prezydenta (Francji Emmanuela Macrona - PAP)" - dodano.

Po fazie zabezpieczenia gmachu katedry, zakończonej oficjalnie we wrześniu, firmy mają czas do 16 listopada, aby złożyć wnioski dotyczące renowacji iglicy i transeptu oraz do 22 listopada na renowację wnętrz.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl