Francja: Wystawa rekonstruktorów katedry Notre-Dame w Paryżu

Nowa wystawa państwowej instytucji odbudowującej katedrę Notre-Dame w Paryżu oraz magazynu "National Geographic" ukazuje piękno katedry, widziane oczami belgijsko-amerykańskiego fotografa Tomasa van Houtryve i hiszpańskiego rysownika Fernando G. Baptysty.

Wystawa na dziedzińcu katedry składa się z 21 monumentalnych fotografii kolorowych i czarno-białych oraz trzech arkuszy rysunków pokazujących w edukacyjny sposób ewolucję katedry Notre-Dame w Paryżu na przestrzeni czasu, od jej budowy w średniowieczu do obecnej renowacji.

W ramach partnerstwa "National Geographic" z instytucją publiczną fotograf Tomas van Houtryve skorzystał z uprzywilejowanego dostępu do ukrytych na co dzień przed publicznością miejsc w katedry, ilustrując jej odbudowę po pożarze z 15 kwietnia 2019 r.

Wystawa jego prac z tablicami graficznymi i dydaktycznymi, przygotowanymi przez Fernando G. Baptistę zatytułowana jest "Notre-Dame, odbudować ikonę".

"Dzięki talentowi do fotografii i grafiki komputerowej artyści z pietyzmem opowiadają o historii katedry, jej kolejnych etapach budowy i skali obecnej rekonstrukcji. Przede wszystkim zwracają uwagę na rzemieślników, którzy wykonują tu ogrom pracy na co dzień. Poprzez tę bezprecedensową wystawę chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i oddać hołd wszystkim rzemieślnikom, inżynierom i architektom, którzy niestrudzenie pracują, aby przywrócić katedrę do celebrowania kultu i zwiedzania w grudniu 2024 r." - stwierdził generał Jean-Louis Georgelin, koordynujący odbudowę katedry Notre-Dame.

Z Paryża Katarzyna Stańko

