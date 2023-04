GDDKiA: Blisko 554 tys. zł będzie kosztować wymiana stalowej liny na moście na Bugu na dk. 19

Blisko 554 tys. zł będzie kosztowała wymiana uszkodzonej stalowej liny sprężającej konstrukcję mostu na rzece Bug na dk19 w miejscowości Turna Mała (Podlaskie). GDDKiA podpisała we wtorek z wykonawcą umowę w tej sprawie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wymianę przeprowadzi wybrana w przetargu firma B4 z Warszawy. Prace mają być przeprowadzone do końca lipca - podała we wtorek w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

GDDKiA przypomniała, że oferta cenowa firmy B4 była o ok. 300 tys. zł tańsza od drugiej oferty w tym przetargu.

Problemy ze stalową liną (rozplot, a nie zerwanie) wykazano w lutym podczas rutynowej kontroli mostu. Od tamtego czasu w tym miejscu wprowadzono ograniczenia w ruchu. Obowiązuje ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 30 km/h, zamknięty jest też pas ruchu w stronę Lublina. Nie mogą też jeździć przez ten most pojazdy nienormatywne. W związku z pracami przy wymianie liny ta tymczasowa organizacja ruchu może się zmieniać - zaznaczają drogowcy.

Most na Bugu w Turnie Małej w powiecie siemiatyckim (woj. podlaskie) zbudowano w latach 1949-1952. Jak przypominała GDDKiA, do jego budowy zostały wykorzystywane elementy stalowe z demontażu różnych przepraw, które zniszczono w Polsce w czasie II wojny światowej. Most ma 295 m, składa się z dziewięciu przęseł.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl