GDDKiA: By sprawnie realizować inwestycje, potrzebny rynek rzetelnych firm

By sprawnie realizować cele inwestycyjne, potrzebne jest zbudowanie rynku odpowiedzialnych firm - ocenił p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Tomasz Żuchowski. Jako warunki wskazał też zdrową konkurencję, dostępność gwarancji bankowych czy odpowiedni podział ryzyk.

Szef GDDKiA uczestniczył w piątkowym panelu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, poświęconym inwestycjom publicznym.

Mówiąc o warunkach pomyślnego realizowania celów inwestycyjnych za strategiczną kwestię Żuchowski uznał zbudowanie rynku rzetelnych, odpowiedzialnych firm - poprzez odpowiednie kształtowanie i stosowanie przepisów. Postawił przy tym przedstawicielom branży pytanie, jakie są moce przerobowe rynku wyjaśniając, że wówczas łatwiej będzie dozować zadania na rynek.

"Druga kwestia to jest zdrowa konkurencja - oparta o pewne zasady fair play. Dzisiaj mamy huśtawkę cenową, nie chciałbym, żeby pojawiły się tu problemy z jakimikolwiek płatnościami dla podwykonawców, usługodawców dostawców, bo nie możemy sobie na to pozwolić" - zaznaczył, wyrażając przy tym nadzieję na wprowadzenie certyfikacji firm.



Odnosząc się do kwestii płynności finansowej sektora budowlanego wskazał na problem gwarancji bankowych i postrzegania całego sektora przez rynek inwestycyjny. "Nie może też być tak, że podmioty funkcjonujące na rynku polskim, ubiegając się o gwarancje mają marże wysokie, 2 lub więcej procent, a np. na rynkach azjatyckich jest to 0,5 proc" - zobrazował Żuchowski.



"Automatycznie nie dajemy odpowiedniej kroplówki na samym początku i skazujemy je na niemoc - to jest kluczowe z perspektywy wspierania przede wszystkim średnich i małych, które na tych kontraktach dużych powinny wzrosnąć - do rangi dobrze, stabilnie funkcjonujących firm" - uznał.

Szef GDDKiA odniósł się też do przepisów i stosujących je organów oceniając, że "sporo rzeczy mamy jeszcze do przeskoczenia, aby to sprawnie działało". "Jak wiemy, to proces długofalowy, bo przyzwyczajenie urzędnicze też ma na to swój wpływ" - ocenił.

Za kluczową kwestię uznał też podział ryzyka. "Mamy oczywiście zapisy kontraktowe - zmierzamy do standaryzacji. Mamy wystandaryzowane na dzisiaj gwarancje. Zmierzamy, aby wprowadzić ten sam standard na warunkach kontraktu, na nadzorze, na utrzymaniu" - zasygnalizował Żuchowski.

W piątek GDDKiA zapowiedziała, że w połowie września br. przedstawi swoje plany przetargowe na 2021 r. Do końca tego roku ogłosić chce jeszcze 26 postępowań na odcinki o długości ponad 326 km, by zamknąć ten rok przetargami na 575 km nowych dróg.

Jak wyjaśniał szef Dyrekcji, chodzi o wsparcie dla stabilności rynku budowlanego, aby nie tworzyć luk inwestycyjnych, np. pomiędzy kolejnymi perspektywami finansowymi Unii Europejskiej.

Od początku roku GDDKiA ogłosiła 20 przetargów na zadania o łącznej długości 249 km i wartości ok. 8,9 mld zł. Było to 16 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych o łącznej długości 221,8 km i wartości ok. 7,8 mld zł, cztery obwodnice z rządowego programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 27,2 km i wartości ok. 975 mln zł.

GDDKiA od stycznia br. podpisała 25 umów na zadania o łącznej długości 348,8 km i wartości ponad 15 mld zł, a do końca grudnia br. planujemy podpisać jeszcze dziewięć umów na realizację nowych dróg o łącznej długości 114 km i wartości ponad 4,8 mld zł (będą to m.in. odcinek autostrady A2, odcinki dróg ekspresowych S1, S7 oraz S19).