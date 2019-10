GDDKiA: Cała Via Carpatia w Polsce za 8 lat, Via Baltica - za 4 lata

Cały polski odcinek międzynarodowej drogi Via Carpatia, biegnącej z republik bałtyckich do Grecji, z licznymi odnogami, zostanie oddany do użytku do 2027 roku. Wcześniej, bo w pierwszej połowie 2023 r., będzie można pojechać całą międzynarodową drogą Via Baltica, od granicy z Litwą do Warszawy - mówi Tomasz Żuchowski, p.o. generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.