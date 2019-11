GDDKiA chce ogłosić przetarg na obwodnicę Oświęcimia jeszcze w grudniu

Przetarg na ostatnią część inwestycji dotyczącej nowego fragmentu ekspresowej trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą chce w grudniu br. ogłosić GDDKiA. Z postępowaniem na tzw. obwodnicę Oświęcimia Dyrekcja czeka na wizytację przedstawicieli UNESCO.

W przetargu na odcinek Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem) ma zostać wyłoniony wykonawca budowy: drogi ekspresowej o długości 12 km, dwóch węzłów drogowych (Stara Wieś, Suchy Potok), jednej pary miejsc obsługi podróżnych oraz tzw. obwodu utrzymania dróg. Obecny termin składania ofert to 28 stycznia 2020 r.Ekspresowa trasa jest potrzebna, ponieważ istniejąca droga krajowa nr 1 przez Tychy, Pszczynę, Goczałkowice i Czechowice-Dziedzice od dawna nie wytrzymuje natężenia ruchu. Problemem są m.in. liczne skrzyżowania ze światłami. Szczególnie korkuje się odcinek od Pszczyny przez Goczałkowice-Zdrój po Czechowice-Dziedzice.Po wieloletnich sporach wokół przebiegu drogi w marcu 2017 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program tej inwestycji. Otworzyło to drogę do wyłonienia wykonawcy tzw. koncepcji programowej. Opracowywanie tego dokumentu, wskazującego założenia do rozwiązań projektowych i technologii budowy, zakończono pod koniec 2018 r.Droga ekspresowa S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej połączy istniejące odcinki S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i dalej - lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz przylotniskowego węzła autostrady A1.