GDDKiA chce zamówić budowę S1 Mysłowice-Bieruń w II kw. 2022 r.

Na II kw. 2022 r. katowicki oddział GDDKiA przewiduje podpisanie umowy na budowę odcinka trasy S1 Mysłowice – Bieruń, opóźnionego wobec pozostałych odcinków nowego przebiegu S1 między Mysłowicami i Bielskiem-Białą. Przejazd między Bieruniem i Bielskiem-Białą powinien stać się możliwy w 2023 r.

Nowy odcinek S1 na Śląsku podzielono na 4 odcinki. Umowy na dwa z nich podpisano po przetargach w 2020 roku z umownymi terminami realizacji w sierpniu 2023 r.

GDDKiA wykluczyła z pierwotnego przetargu na odcinku od Mysłowice do węzła Oświęcim najtańszą ofertę, a KIO unieważniła postępowanie.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu.

Nowy przebieg S1 w woj. śląskim wytyczono od Mysłowic po Bielsko-Białą i podzielono na cztery odcinki realizacyjne (trzy obejmują zasadniczy przebieg trasy, jeden to odchodząca od niej obwodnica Oświęcimia). Umowy na dwa odcinki zasadniczego przebiegu i obwodnicę Oświęcimia podpisano po przetargach w ub. roku - z umownymi terminami realizacji w sierpniu 2023 r.

Sytuacja skomplikowała się na odcinku od Mysłowic do węzła Oświęcim (blisko 13 km) wraz z obwodnicą Bierunia (ponad 2 km). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykluczyła z pierwotnego przetargu najtańszą ofertę firmy China State Construction Engineering Corporation, a następnie - po orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej i sądu - unieważniła postępowanie.



Zobacz też: GDDKiA w 2022 r. będzie gotowa do ogłoszenia przetargów o wartości 22,5 mld zł

Następnie odcinek Mysłowice-Oświęcim podzielono na dwa zadania: odcinek I/A Bieruń-Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia oraz odcinek I/B Mysłowice Kosztowy II - Bieruń. Początkowo, wiosną br., Dyrekcja próbowała zamówić pierwsze z nich z wolnej ręki, jednak po kolejnym orzeczeniu KIO także to postępowanie unieważniono. Następnie rozpisano dwa standardowe przetargi.

Na początku października br. wybrano wykonawcę w mniejszym przetargu na fragment Bieruń-Oświęcim. Przy kosztorysie 239,6 mln zł wybrano ofertę Strabaga za 212,7 mln zł. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 2,9-kilometrowej drogi S1 z dwukilometrowym odcinkiem drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) i 1,2-kilometrowym łącznikiem klasy Z (droga zbiorcza) między węzłem Bieruń, a ulicami Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły).

Budowa tych połączeń z terminem zakończenia w listopadzie 2023 r. nastąpiłaby stosunkowo niedługo z oddaniem do ruchu trasy S1 od węzła Oświęcim do Bielska-Białej i skomunikowałaby je z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44 między Tychami i Oświęcimiem.

Większy przetarg dotyczy odcinka I/B Mysłowice Kosztowy II - Bieruń: zaprojektowania i budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości 10 km m.in. z dwoma węzłami drogowymi. Przy budżecie GDDKiA 521,6 mln zł, ofertę z najniższą ceną 465,5 mln zł złożyła firma Polaqua. Kolejne pod względem ceny oferty zaproponowały Budimex - 489,2 mln zł i Strabag - 490,7 mln zł. 19 listopada za najkorzystniejszą została uznana oferta Budimeksu.

Jak poinformował PAP w piątek rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA Marek Prusak, 29 listopada br. od takiego rozstrzygnięcia odwołała się Polaqua. "Z uwagi nowe okoliczności, mogące mieć wpływ na wynik postępowania, które ujawniły się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający dokonał unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a następnie przystąpił do powtórzenia czynności badania i oceny ofert" - wskazał Prusak.

"Wybór oferty i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi niezwłocznie po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert i zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przedmiotowe postępowanie podlega obligatoryjnej kontroli uprzedniej Prezesa UZP. Uwzględniając powyższe, szacowany termin podpisania mowy mógłby nastąpić w II kwartale 2022 r." - zasygnalizował rzecznik.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie, Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także od Bielska-Białej do Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.

Aby dokończyć arterię potrzebne są m.in.: przebudowa do standardu drogi ekspresowej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7 km - we wrześniu ub. roku podpisano umowę) i przebudowa liczącego ok. 2,7 km odcinka w Dąbrowie Górniczej (trwa projektowanie). Planowane są także modernizacje odcinków trasy w Sosnowcu i Mysłowicach (wraz z rozbudową jezdni do trzech pasów na odcinku węzeł Brzęczkowice A4 - Kosztowy).

Kolejna część S1 powstaje w formule "projektuj i buduj" w nowym przebiegu między Mysłowicami i Bielskiem-Białą (obwodnica Oświęcimia i dwa odcinki na południe od niej w perspektywie 2023 r.; odcinek Mysłowice-obwodnica Oświęcimia później). Na południu regionu trwa budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S1 do granicy w Zwardoniu.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl