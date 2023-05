GDDKiA: Dziewięciu chętnych na budowę S7 na odcinku Czosnów - Kiełpin

Dziewięciu wykonawców, samodzielnie lub w konsorcjum, złożyło oferty na zaprojektowanie oraz dostosowanie do parametrów trasy ekspresowej istniejącej dwujezdniowej drogi krajowej nr 7 pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem pod Warszawą - poinformowała w czwartek rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Rzeczniczka wyjaśniła, że złożone oferty opiewają na kwoty od ok. 536 mln zł do ok. 799 mln zł. Budżet GDDKiA na inwestycję wynosi ponad 831 mln zł.

W przetargu oferty złożyli: Aldesa Construcciones Polska (lider konsorcjum) i Aldesa Construcciones Hiszpania - ponad 565 mln zł, Budimex - ponad 597 mln zł, Fabe Polska (lider konsorcjum), SP Sine Midas Stroy Kazachstan, Yoruk Yapi Insaat Turcja - ponad 536 mln zł, Mostostal Warszawa - ponad 623 mln zł, NDI (lider konsorcjum) i NDI Sopot - ponad 548 mln zł, Poor ponad 585 mln zł, Polaqua ponad 799 mln zł, Intercor ponad 645 mln zł i Strabag ponad 718 mln zł.

Złożone oferty będą oceniane pod względem ceny - 55 proc. oraz kryteriów pozacenowych - 45 proc.

"Po przeprowadzeniu analizy ofert i wskazaniu najkorzystniejszej z nich, w przypadku braku odwołań, podpisanie umowy będzie możliwe w lipcu 2023 roku. Zwycięska firma będzie miała na realizację zadania 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca). Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania (uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji) jak i realizacji kierowcy z nowej trasy będą mogli skorzystać wiosną 2027 roku" - poinformowała rzeczniczka.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 9 km drogi ekspresowej S7. W miejscu obecnej dwujezdniowej i dwupasowej DK7 powstanie dwujezdniowa ekspresówka z trzema pasami ruchu. Wybudowane zostaną trzy węzły: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W tej chwili, kierowcy mają już do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Z dalszych 57 km trasy do Warszawy w realizacji jest odcinek Płońsk - Czosnów. Kierowcy z 35 kilometrów tego odcinka będą mogli korzystać w 2025 r. W przygotowaniu jest druga część trasy z Czosnowa do stolicy, czyli odcinek Kiełpin - Warszawa (13 km). W tej chwili drogowcy kompletują dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (jeszcze w I połowie br.).

Na południu, wraz z oddaniem przed majówką odcinka Lesznowola-Tarczyn, kierowcy mają do dyspozycji blisko 230 km dwujezdniowej trasy od węzła Warszawa Lotnisko do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego.

