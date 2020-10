GDDKiA: koronawirus nie zatrzymuje budowy dróg

Inwestycje drogowe są realizowane zgodnie z planem i wytycznymi sanitarnymi; koronawirus nie zatrzymuje budowy dróg - podała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Pomimo ograniczeń spowodowanych koronawirusem wykonawcy, stosując wytyczne sanitarne, realizują kontrakty drogowe - zapewniła w komunikacie GDDKiA. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki - podkreśliła Dyrekcja.



📢 Inwestycje drogowe są realizowane zgodnie z planem i wytycznymi sanitarnymi. #Koronawirus nie zatrzymuje budowy dróg. Czytaj więcej: https://t.co/StyVQUySQZ #drogi #autostrady pic.twitter.com/4GC8uZVo7E — Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (@GDDKiA) October 21, 2020

"Nie zamrażamy inwestycji i naszych planów. Firmy realizujące nasze zlecenia budują swoją stabilność ekonomiczną i kadrową" - zapewnił p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. Jak przypomniał, inwestycje to całe ciągi dostaw, tysiące miejsc pracy i setki podwykonawców, dostawców i usługodawców. "Do tej pory koronawirus nie zatrzymał budowy dróg i liczę, że przy zachowaniu odpowiedniej staranności i ostrożności nadal tak pozostanie" - dodał Żuchowski.

Jak podała w komunikacie GDDKiA, Dyrekcja nie zwalnia i nie redukuje planów, jest gotowa na więcej w wyjątkowej sytuacji gospodarczej, dopuszcza pracę zdalną i zdalne kontakty z inżynierami i dyrektorami kontraktów oraz przedstawicielami wykonawców.

Dla branży drogowej ważne jest uniknięcie zamknięcia placów budów, jako największy inwestor drogowy w kraju intensyfikujemy nasze działania i realizujemy założone plany przy rządowym wsparciu - zaznaczyła Dyrekcja.

Według GDDKiA, mimo pandemii, wydatki inwestycyjne w porównaniu do 2019 r. są dużo większe. Jak podała Dyrekcja, w sierpniu i wrześniu wypłaciła firmom budowlanym o około 80 proc. więcej niż w tych samych miesiącach zeszłego roku, w marcu i kwietniu było to o 70 proc. więcej. W sumie od stycznia do września wypłacono wykonawcom blisko 10 mld zł, czyli o ok. 3,5 mld więcej niż w tym samym okresie w 2019 r. - podała GDDKiA

Dyrekcja przypomniała, że w 2020 r. ogłosiła przetargi dla 24 odcinków o łącznej długości 310,2 km i szacunkowej wartości ok. 9,8 mld zł, w tym 18 zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych o łącznej długości 268,9 km i szacunkowej wartości ok. 8,7 mld zł oraz 6 obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 41,3 km i szacunkowej wartości ok. 1,1 mld zł.

Do końca roku GDDKiA planuje natomiast ogłoszenie przetargów dla 22 odcinków o łącznej długości 260,7 km i szacunkowej wartości ok. 9,9 mld zł.



