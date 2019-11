GDDKiA ma 22 oferty na budowę drogi S7 między Płońskiem a Modlinem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała łącznie 22 oferty w przetargach na budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy. Łączna wartość brutto najtańszych wynosi ok. 1,13 mld zł, a najdroższych ok. 1,61 mld zł.

- Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7 - podała GDDKiA.- Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego - dodała.W przetargu kryteria oceny ofert stanowią: cena (60 proc.), przedłużenie gwarancji na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.) oraz termin realizacji (10 proc.).Wszyscy oferenci zadeklarowali 45-miesięczny okres realizacji oraz wydłużenie gwarancji o 5 lat. Do czasu realizacji robót budowlanych nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).GDDKiA informowała, że dla zwiększenia konkurencyjności w przetargach dała potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni.- Sami mogą zdecydować, czy trasę główną zbudują betonową, czy bitumiczną. To pierwsze takie rozwiązanie. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę - zapowiadała GDDKiA.W informacji z otwarcia ofert nie podano, na jaką technologię zdecydowali się poszczególni wykonawcy.W toku jest jeszcze trzeci przetarg na drogę S7 między Płońskiem a Czosnowem (odcinek Modlin - Czosnów) o długości blisko 10 km. Aktualny termin składania ofert to 28 listopadaGDDKiA informowała, że prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone „pod ruchem” i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców.- W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu - wyjaśniała GDDKiA.- Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dla odcinka I i II). W przypadku odcinka III dopuszczone będzie miejscowo zastosowanie trzech pasów w systemie o zmiennych kierunkach w dostosowaniu do natężenia ruchu - tłumaczyła.Zobacz też: Trudna walka o tańszą budowę polskich dróg. Tanio już było?