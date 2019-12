GDDKiA ma chętnych w przetargu na rozbudowę A2

GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę pierwszego z trzech odcinków autostrady A2 pomiędzy węzłem Kałuszyn (nazwa robocza Ryczołek), stanowiącym koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego a początkiem obwodnicy Siedlec. Chodzi o 12-kilometrowy fragment od węzła Kałuszyn do węzła Groszki. Najniższą ofertę na kwotę 499,76 mln zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.

Pozostałe oferty:



1. Polaqua - 520,88 mln zł



2. Konsorsjum: Porr, Unibep - 538,25 mln zł



3. Mostostal Warszawa - 539,97 mln zł



4. China State Construction Engineering - 551,26 mln zł



5. Strabag - 604,59 mln zł



6. Budimex - 657,81 mln zł



7. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, Mirbud - 689,70 mln zł.



Budżet zamawiającego wynosi 530,58 mln zł.



Przy wyborze wykonawcy pod uwagę będą brane: cena (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.).





Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 12 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Wybudowany zostanie węzeł Groszki. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.



GDDKiA informuje, że dla zwiększenia konkurencyjności daje potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną. To nowe zapisy w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.