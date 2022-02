GDDKiA ma przygotować plan budowy nowej drogi, która połączy przyszłą jądrówkę z trasą S6

GDDKiA została zobligowana do rozpoczęcia prac przygotowawczych do budowy nowej drogi krajowej, która ma połączyć planowaną elektrownie jądrową z drogą ekspresową S6 - przekazał resort infrastruktury. Budowa elektrowni jest planowana w gminie Choczewo w woj. pomorskim.

Resort infrastruktury w wydanym w sobotę komunikacie przypomniał, że budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej - zgodnie z decyzją spółki Polskie Elektrownie Jądrowe z grudnia 2021 r. - planowane jest w gminie Choczewo w woj. pomorskim. "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została zobligowana do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla budowy nowej drogi krajowej, która zapewni połączenie elektrowni z drogą ekspresową S6" - poinformowano.

Wyjaśniono, że Dyrekcja opracowała program inwestycji na prace przygotowawcze, który w lutym został zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury. "Obecnie GDDKiA przygotowuje dokumenty do ogłoszenia przetargu na opracowanie koncepcji programowej z wariantowaniem przebiegu trasy i materiałów niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej" - przekazano.

Dodano, że według wstępnych planów przyszła trasa ma mieć ok. 35 km i łączyć planowaną lokalizację elektrowni z drogą ekspresową S6 na węźle Łęczyce.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

