GDDKiA ma siedmiu chętnych do przygotowania studium obwodnicy

Siedem ofert zostało złożonych w przetargu na wykonanie m.in. studium korytarzowego dla obwodnicy Kolbuszowej (Podkarpackie), która będzie częścią drogi krajowej nr 9. Inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Jak poinformował PAP Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, najtańszą ofertę złożyła firma Egis Poland Sp. z o.o. na kwotę ponad 2,8 mln zł. Najdroższą ofertę złożyła zaś firma Ivia S.A. na kwotę ponad 4,7 mln zł. "Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty" - dodał.

Kwota, jaka zarezerwował na tę inwestycję rzeszowski oddział GDDKiA to ponad 2,3 mln zł.

Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania nie tylko studium korytarzowego, ale również studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz przygotowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak wyjaśnił Wysocki, głównym celem studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej jest znalezienie "optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach". "Dokonane zostanie również pełne rozpoznanie geologiczne i ustalone zostaną granice pasa drogowego nowego odcinka drogi krajowej nr 9" - dodał.

Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany również przeanalizować możliwość przeprowadzenia obwodnicy zarówno po stronie wschodniej, jak i zachodniej miasta. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania w ramach zamówienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Budowa obwodnicy Kolbuszowej planowana jest do realizacji w systemie "projektuj i buduj". Powstanie w latach 2026-2028 w nowym śladzie drogi krajowej nr 9, będzie miała długość ok. 8,5 km.

Inwestycja należy do rządowego programu budowy 100 obwodnic. Zakłada on, że do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na Podkarpaciu w ramach programu ma powstać 8 obwodnic.