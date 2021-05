GDDKiA ma wykonawcę dokumentacji dla obwodnic trzech miast

Umowę na wykonanie prac dokumentacyjnych dla obwodnic Strzelna, Kruszwicy i Brześcia Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim zawarł we wtorek Oddział GDDKiA w Bydgoszczy z konsorcjum firm Trakt sp. z o.o. sp. k. (lider) Trakt sp. z o. o. (partner).

W ramach umowy powstanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).

Realizacja inwestycji o jest planowana w systemie projektuj i buduj w latach 2025-2029.

Umowa została podpisana w czasie konferencji prasowej ze zdalnym udziałem m.in. wiceministra infrastruktury Rafała Webera i wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

"Podpisane umowy zbliżają nas do budowy obwodnic Strzelna, Kruszwicy i Brześcia Kujawskiego. Myślę, że dla mieszkańców tych miast, ale i całego województwa kujawsko-pomorskiego to bardzo istotne informacje. Obwodnice tych miast pozwolą na to, aby wyciągnąć ruch tranzytowy, szczególnie +ruch ciężki+ z bardzo zwartej i wąskiej zabudowy, przez co poruszanie się pojazdami będzie wygodniejsze i bardziej płynne, a mieszkańcy odetchną z ulgą, ponieważ będzie bezpieczniej na drogach, będzie mniej hałasu i spalin" - powiedział Weber.



Wojewoda Bogdanowicz pokreślił, że bardzo oczekiwane przez mieszkańców obwodnice Strzelna, Kruszwicy i Brześcia Kujawskiego powstaną na drodze krajowej nr 62, która łączy południową część regionu. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w doprowadzenie do decyzji o budowie i przygotowaniu do inwestycji.

Wykonawcą dokumentacji będzie konsorcjum firm Trakt sp. z o. o. sp. K. oraz Trakt sp. z o. o. Koszt prac projektowych dla obwodnicy Kruszwicy to 1,92 mln zł, dla obwodnicy Brześcia Kujawskiego - 2,26 mln zł, a dla obwodnicy Strzelna - 2 mln zł.

Zadaniem projektantów będzie wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosków o wydanie decyzji środowiskowej dla każdej inwestycji. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 42 miesięcy.

Obwodnice Strzelna (ok. 7 km), Kruszwicy (ok. 8,5 km) i Brześcia Kujawskiego (ok. 9 km) pozwolą na wyprowadzenie z tych miast ruchu tranzytowego.

W Strzelnie krzyżują się drogi krajowe nr 15, 25 i 62. Drogi nr 15 i 25 prowadzą od strony północnej z Torunia i Bydgoszczy, dalej na południe do korytarzy drogi ekspresowej S5 i autostrady A2. Od strony wschodniej do miasta dochodzi DK62, biegnąca od Włocławka i autostrady A1.

W Kruszwicy ruch tranzytowy koncentruje się na drodze krajowej nr 62. Jest to ruch prowadzący ze strony autostrady A1 i Włocławka. DK62 jest istotna dla układu komunikacyjnego województwa, bowiem rozprowadza ruch na osi wschód-zachód pomiędzy autostradą A1 i Włocławkiem a korytarzami dróg krajowych nr 15 i 25.

W Brześciu Kujawskim ruch tranzytowy również koncentruje się na drodze krajowej nr 62. Jest to ruch prowadzący ze strony autostrady A1 i Włocławka. Inwestycja poprawi dojazd m.in. do strefy ekonomicznej.

W województwie kujawsko-pomorskim powstaną jeszcze trzy obwodnice w ramach rządowego programu - Kowalewa Pomorskiego (DK15), Lipna (DK 67) i Nowej Wsi Wielkiej (DK15). Podpisanie umów na przygotowanie STEŚ-R dla tych obwodnic planowane jest na przełomie maja i czerwca.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

