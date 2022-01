GDDKiA ma za sobą udany rok. Na 2022 planuje 345 km nowych dróg

Za Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad udany rok – intensywna praca na budowach, w biurach projektowych, a przede wszystkim – brak przestoju spowodowanego pandemią. Realizacja programów rządowych i nowe odcinki autostrad. Co dalej? Kolejne kilometry dróg ekspresowych, autostrad i obiektów infrastrukturalnych.

345 km dróg w 2022 roku

Jeśli chodzi o plany na 2022 rok, GDDKiA zapowiedziała oddanie do ruchu nieco ponad 345 km nowych dróg krajowych. Będzie to 46 km autostrad (A1 i A18), 253 km dróg ekspresowych – najdłuższe odcinki zanotowano na odcinkach S5 Nowe Marzy – Świecie Południe (23,3 km), Świecie Południe-Bydgoszcz Północ (22,4 km), S6 – Szemud-Gdynia Wielki Kack (20,2 km), S19 – Niedrzwica Duża – Kraśnik (20 km) czy na S61 Szczuczyn – Ełk Południe (23,3 km) i koniec obwodnicy Suwałk – Budzisko z obwodnicą Szypliszek (24,4 km).Ponadto oddanych do ruchu zostanie około 46 km pozostałych dróg krajowych – w tym 17,7 km na DK15 czy 14,3 km na DK40.- W przyszłym roku kierowcy otrzymają do dyspozycji kilkaset kilometrów nowych tras. Nowoczesnych i bezpiecznych dróg. Oddawane drogi to zwieńczenie ciężkiej pracy wielu osób i instytucji. Aby mogło do tego dojść, każdą inwestycję trzeba odpowiednio przygotować, uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę, a na sam koniec sprawnie i terminowo zrealizować roboty budowlane - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.