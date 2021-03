GDDKiA ma zgodę na przebudowę trasy S1 w Sosnowcu

Katowicki oddział GDDKiA uzyskał zgodę resortu infrastruktury na przebudowę ekspresowej drogi S1 w Sosnowcu. Zakres inwestycji ma umożliwić m.in. realizację przez miasto budowy nowego węzła przy tamtejszych terenach inwestycyjnych.

O uzgodnieniu programu inwestycji przez Ministerstwo Infrastruktury poinformował w poniedziałek katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak zaznaczono w informacji GDDKiA, jeszcze w tym półroczu ogłoszony ma zostać przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przygotowanie inwestycji planowane jest do 2023 r.; roboty budowlane zaplanowano w latach 2024-2025.

Według GDDKiA będzie to rozbudowa odcinka S1 o długości 5,85 km między Sosnowcem i Mysłowicami, wraz przebudową węzła z ul. Lenartowicza w Sosnowcu (skrzyżowania tej ulicy z łącznicami węzła zostaną przebudowane na ronda). Konstrukcja drogi ma zyskać normatywną nośność do 11,5 ton na oś, a jej geometria w miarę możliwości zostanie dostosowana do parametrów technicznych drogi ekspresowej.

"Dzięki realizacji inwestycji przez GDDKiA, miasto Sosnowiec będzie mogło przestąpić do realizacji budowy węzła Klimontów, który obsłuży tereny przemysłowe oraz odciąży układ lokalny z ruchu tranzytowego" - potwierdziła Dyrekcja, a do tej informacji odniósł się w poniedziałek na swoim facebookowym profilu prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

"Dziękuje wszystkim parlamentarzystom od lewa do prawa, którzy na naszą prośbę interweniowali i naciskali na Ministerstwo Infrastruktury. Szczególne podziękowania kieruje do posłów Mateusza Bochenka oraz Roberta Warwasa, którzy bardzo mocno zaangażowali się w tę sprawę. Dziękuję naszym radnym z Koalicji Obywatelskiej Wspólnie dla Sosnowca za wsparcie z osobistą wizytą w ministerstwie włącznie oraz katowickiemu oddziałowi GDDKiA" - napisał Chęciński.

Miasto od miesięcy starało się naciskać na Dyrekcję i resort, aby rozwiązać problemy uniemożliwiające budowę nowego węzła. W 2017 r. samorząd Sosnowca porozumiał się bowiem z GDDKiA ws. równoległego przygotowania i prowadzenia dwóch różnych inwestycji dotyczące tej samej ekspresowej trasy S1 (tzw. Wschodniej Obwodnicy GOP), w granicach miasta, łączących się ze sobą.

Miasto zaplanowało budowę bezkolizyjnego węzła, łączącego trasę S1 z terenami inwestycyjnymi w rejonie dawnej kopalni piasku Maczki-Bór, obszarem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Dańdówka oraz drogą w kierunku centrum miasta - poprzez zbudowaną już częściowo w poprzednich latach dwujezdniową drogę do ul. 11 Listopada.

Katowicki oddział GDKKiA z kolei zaplanował remont trasy S1 w tym mieście, od węzła z ul. Lenartowicza w kierunku Mysłowic, wraz z miejscem dotychczasowego jednostronnego zjazdu do terenów inwestycyjnych, które chce skomunikować miasto. Obie inwestycje miały być równolegle projektowane, a także podobnie realizowane, w latach 2019-2020.

Inwestorzy porozumieli się, uzgadniając m.in. konsultacje, następnie w podobnym czasie wybrali projektantów i jeszcze w 2017 r. podpisali z nimi umowy. W kolejnym roku projektant Dyrekcji odstąpił od kontraktu, wykorzystując umowną możliwość odstąpienia, jeżeli sumaryczny okres zawieszenia będzie dłuższy niż 60 dni. Według GDDKiA powodem były opóźnienia po stronie projektanta miasta.

Od tego czasu Dyrekcja nie uruchomiła przetargu na wyłonienie nowego biura, które dokończyłoby projekt. Miasto swoją część zadania zrealizowało i deklaruje posiadanie dokumentacji. To jednak nie pozwala na realizację miejskiej inwestycji, ponieważ konieczna jest część GDDKiA. GDDKiA dotąd oczekiwała na aktualizację programu inwestycji, którą musiało przyjąć Ministerstwo Infrastruktury.

Kwestię opóźniały m.in. procedury wynikające ze zmian przepisów: jeszcze w ub. roku GDDKiA prowadziła uzgodnienia techniczne dotyczące skomunikowania, w sposób zgodny z aktualnymi warunkami technicznymi, istniejącej stacji paliw, na odcinku objętym planowaną rozbudową drogi ekspresowej S1.

W poniedziałek GDDKiA potwierdziła, że rozbudowa S1 po jej stronie obejmie podłączenie istniejącej stacji paliw, poprzez budowę Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii I. Inwestycja Dyrekcji obejmie też przebudowę konstrukcji drogi (wraz z rozbudową jej korpusu), siedmiu wiaduktów, dwóch mostów systemu odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska.

Inwestycja GDDKiA wpisze się w trwający program rozbudowy trasy S1. Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Bielsko-Biała - Przybędza oraz Milówka - Zwardoń (jedna jezdnia).

Sosnowiecki samorząd ostatnio nie określał perspektyw realizacji swojej inwestycji.

