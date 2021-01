GDDKiA nie hamuje z inwestycjami

Pandemia koronawirusa nie zablokowała i nie spowolniła inwestycji. Potwierdzeniem tego są wydatki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w roku ubiegłym. W całym 2020 roku GDDKiA zasiliła branżę budowlaną kwotą ponad 18 mld zł. To o 4,6 mld złotych więcej niż w 2019 roku, gdy wydatki sięgnęły niespełna 13,8 mld zł. Na najbliższe miesiące plan jest równie ambitny. Prace idą, aby zachować stabilność rynku.

Stabilność rynku

Publiczne inwestycje infrastrukturalne są receptą na przetrwanie trudnego okresu w gospodarce spowodowanego pandemią.Konsekwentna realizacja przez GDDKiA założeń, portfel zamówień, w skład którego wchodzą zadania zarówno z Programu Budowy Dróg Krajowych jak i Programu budowy 100 obwodnic, konkretne plany na kolejne miesiące - to wszystko stanowi gwarancję stabilności rynku.Kolejne kilometry w budowie, nowe trasy oddane do ruchu i ogłaszane przetargi. Bez skutecznego wydatkowania i rozliczania środków unijnych nie ma mowy o stabilizacji i efektywnej realizacji założeń inwestycyjnych.W związku z podpisaniem w 2020 roku dziewięciu umów o dofinansowanie GDDKiA stała się Beneficjentem łącznie 70 projektów z dofinansowaniem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Łączna wartość całkowita tych inwestycji wynosi ponad 79 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to 44,4 mld zł oraz wkład UE to około 37,7 mld zł. Uwzględniając ww. dziewięć umów o dofinasowanie, kontraktacja środków UE dla GDDKiA wynosi około 88 proc.Bez względu na okoliczności i wyzwanie, jakie pandemia stawia przed gospodarką każdego państwa, GDDKiA tak planuje portfel zamówień, aby podtrzymać stabilność na rynku budowlanym. W 2021 roku ogłosi przetargi, które obejmą łącznie ok. 680 km dróg krajowych.Zobacz także: Chińczycy wchodzą na budowę odcinka A2 za pół miliarda złotych