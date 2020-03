GDDKiA nie wstrzymuje i nie zamyka budów z powodu koronawirusa

Wykonawcy nie przerywają prac na budowach dróg, pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem - zapewniła w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wyjątkowy start sezonu budowlanego

W sposób elektroniczny prowadzona jest też większość korespondencji, także kontraktowej, a wyjątkiem jest korespondencja, dla której przepisy prawa lub zapisy umowne przewidują określoną formę pisemną (np. akt notarialny).- Bez zbędnej zwłoki, ale przy dochowaniu należytej staranności, dokonujemy akceptacji dokumentów, zajmujemy stanowisko w sprawach kontraktowych czy też przy dokonywaniu należnych naszym kontrahentom płatności - podała GDDKiA.- Stosujemy elastyczność w ramach obowiązujących przepisów i zapisów kontraktowych, dostosowując się do obecnej sytuacji i uwarunkowań. Zależy nam na sprawnej kontynuacji kontraktów drogowych i rozliczaniu płatności z wykonawcami, co w tym szczególnym okresie jest szansą dla branży i całej gospodarki - dodała.GDDKiA podkreśliła, że stale monitoruje sytuację epidemiczną w kraju i to jak się ona zmienia. W zależności od rozwoju wydarzeń będzie na bieżąco podejmować stosowne decyzje.- Obecnie wykonawcy realizują prace budowlane zgodne z zawartymi umowami oraz zaleceniami sanitarnymi związanymi z ogłoszonym stanem epidemii. Przypomnijmy, że umowy zawierają zapisy, które mogą być wykorzystane w sytuacjach nadzwyczajnych. Ewentualne roszczenia będą rozpatrywane indywidualnie, zgodnie z zapisami kontraktów - zaznaczyła GDDKiA.- Ta trudna sytuacja dotyka wszystkich, ale współpraca, dialog i zaufanie, jakie wypracowaliśmy w ostatnich miesiącach i latach, pozwolą nam przetrwać w nowej rzeczywistości. Zatrzymanie procesu inwestycyjnego będzie niebezpieczne dla sytuacji gospodarczej. Jesteśmy teraz jej motorem napędowym i w nowych, wyjątkowych okolicznościach, na nieco zmodyfikowanych zasadach, będziemy dalej realizować nasze zadania - dodała.Obecnie w realizacji (podpisana umowa z wykonawcą) jest 88 zadań o łącznej długości przekraczającej 1080 km, z czego w budowie znajduje się 70 zadań o długości blisko 800 km.- Naszym obowiązkiem jest, aby firmy mogły pozyskiwać kolejne zlecenia, budując tym samym swoją stabilności ekonomiczną, kadrową i strategiczna. Dlatego nasze plany są nadal aktualne - stwierdziła GDDKiA.- Pracownicy GDDKiA pracują zdalnie, aby zapewnić ciągłość realizacji zadań instytucji, w tym m.in. ogłaszanie i prowadzenie postępowań przetargowych oraz podpisywanie umów, chociażby korespondencyjnie. Zapraszamy firmy budowlane do składania ofert w trwających i przyszłych przetargach. Gospodarka, inwestycje publiczne, w tym te największe infrastrukturalne, są niezwykle ważne w tym trudnym okresie - podsumowała.