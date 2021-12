GDDKiA obiecuje nowe odcinki szybkich dróg jeszcze w tym roku

Tomasz Żuchowski, który pełni obowiązki szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podsumował w rozmowie z WNP.PL przeprowadzone inwestycje drogowe w 2021 roku. Przed 28 grudnia grudnia udostępniono ponad 20 odcinków dróg szybkiego ruchu i obwodnic, liczących w sumie około 400 km długości. Do końca roku dojdą jeszcze kolejne odcinki.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Wyzwania

Zobacz też: Fragment S19 gotowy do eksploatacji Żuchowski wymienia dalej udane inwestycje. Udostępniono kolejne odcinki S3 w okolicy Szczecina i Polkowic, a w realizacji jest początek i koniec tej trasy, która połączy Świnoujście z czeską granicą. Oddano też do ruchu pierwsze odcinki S61, czyli przedłużenie szlaku Via Baltica od S8 w okolicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku. W realizacji są kolejne fragmenty tego szlaku i wyłaniany jest nowy wykonawca obwodnicy Łomży.GDDKiA realizuje także kolejne odcinki drogi ekspresowej S7, zarówno na terenie woj. mazowieckiego, jak i małopolskiego, oddając do ruchu pierwsze z nich, prowadząc budowę kolejnych i uzyskując dokumenty potrzebne do rozpoczęcia prac w terenie na pozostałych. Celem jest ułatwienie przejazdu drogą ekspresową na szlaku z Trójmiasta przez Warszawę do Krakowa i dalej na południe.- Podkreślę, że mamy już w sumie ok. 4500 km dróg szybkiego ruchu, z czego blisko 1800 km to autostrady, a ponad 2700 km to drogi ekspresowe. Program budowy autostrad zmierza ku finałowi, a w kolejnych latach będziemy głównie realizować drogi ekspresowe, uzupełniając sieć drogową kraju o całe ciągi S10 i S11, domykając S1 i S6, wydłużając przebiegi S5, S12, S16, S17 i S74 czy realizując dużą obwodnicę wokół Warszawy, rozbudowując A4, ale też szukając nowych przebiegów dla kolejnych dróg - mówi Tomasz Żuchowski.Obecnie GDDKiA realizuje zadania w ramach trzech rządowych programów: Budowy Dróg Krajowych, Budowy 100 Obwodnic oraz Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.- Mamy przed sobą mnóstwo wyzwań, z którymi poradzimy sobie tylko dzięki odpowiedniej współpracy całego środowiska budowlanego, firm i instytucji związanych z inwestycjami drogowymi, ale też przy sprzyjających warunkach makroekonomicznych i geopolitycznych - podkreśla Żuchowski.Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyzwaniami w kontekście 2022 roku są zasoby kadrowe, dostępność materiałowa, łańcuchy dostaw i logistyka.- Przy każdej okazji apelujemy do branży wykonawczej o rzetelną wycenę składanych ofert. Szczególnie w obecnej sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zmianami cen na rynku czy mniejszą dostępnością do niektórych materiałów i ograniczoną liczbą firm podwykonawczych - mówi Żuchowski w rozmowie z serwisem.I podsumowuje, że zadaniem GDDKiA jest obserwowanie trendów rynkowych, dynamicznej sytuacji makroekonomicznej nie tylko w Polsce, ale całej Europie i na świecie. - Kluczowe jest, abyśmy wspólnie mogli podejmować działania wyprzedzające, proaktywne, które efektywnie zneutralizują negatywne oddziaływania i skutki dla całego rynku budowlanego i naszej gospodarki - podaje Tomasz Żuchowski.