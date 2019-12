GDDKiA odstępuje od umowy, wykonawca nie realizował obwodnicy

Odstąpiliśmy z winy wykonawcy od umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 - poinformowała w piątkowym komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodała, że w I kw. 2020 r. planuje ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy, który dokończy budowę.

W komunikacie zaznaczono, że firma Energopol Szczecin S.A., zgodnie z Subklauzulą 15.2 Szczególnych Warunków Kontraktu (SWK), otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. "Przyczyny odstąpienia od umowy leżą po stronie wykonawcy, który nie wywiązywał się z zawartego kontraktu. Krok ten poprzedziły bezskuteczne wezwania do poprawy zgodnie z Subklauzulą 15.1 SWK" - podała GDDKiA.

Jak przypomniała Generalna Dyrekcja, kontrakt na realizację inwestycji w formule "Projektuj i buduj" o wartości 140,4 mln złotych został podpisany w marcu 2018 r. z terminem zakończenia wyznaczonym na lipiec 2021 r.



"Wykonawca miał opóźnienia już na etapie projektowania, złożył niekompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), który musiał później wielokrotnie uzupełniać. Ostatecznie pod koniec września tego roku decyzja ZRID została wydana, a na początku października przekazaliśmy wykonawcy plac budowy. Pomimo możliwości prowadzenia robót budowlanych wykonawca do nich nie przystąpił i nie zorganizował zaplecza sprzętowo-materiałowego. Nie było również całości projektów wykonawczych i innych dokumentów niezbędnych do realizacji robót. Okoliczności te złożyły się na konieczność podjęcia odpowiednich działań kontraktowych przez inwestora" - zaznaczono.

GDDKIA wskazała, że została uruchomiona gwarancja należytego wykonania - około 14 mln złotych, którą był zabezpieczony kontrakt. "Środki te pozwolą na pokrycie zobowiązań nienależytego wykonywania kontraktu przez Energopol Szczecin, takich jak płatności wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców. Z tytułu nie wywiązania się wykonawcy z zapisów kontraktu, będziemy egzekwować należności z tytułu kar umownych" - podała GDDKiA.

W komunikacie dodano, że obecnie na inwestycji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadzone są wykopaliska archeologiczne terenu o powierzchni około 6 hektarów, których zakończenie planowane jest na luty 2020 r.



Obwodnica Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 będzie dwujezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego). Trasa ta wyprowadzi ruch w relacji Szczecin - autostrada A6 z podszczecińskich miejscowości Przecław i Warzymice. Droga rozpocznie się od ronda im. Hermana Hakena, na którym powstanie nowy wylot w kierunku południowym. Trasa będzie przebiegać na zachód od centrum handlowego w kierunku południowo-zachodnim około 1 km od istniejącego przebiegu DK13.



Na południe od Przecławia (pierwszy łuk za miejscowością) obwodnica wejdzie w obecny przebieg DK13, by następnie w rejonie Smętowic skręcić w kierunku południowym - do autostrady A6. Na tym końcowym fragmencie droga będzie miała parametry odpowiadające drodze ekspresowej, ponieważ w przyszłości będzie to fragment Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6.Czytaj także: Jak idzie budowa obwodnic? Inwestycje, które miały być oddane w latach 2018-2020 W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe - węzeł Przecław na drodze Przecław - Ustowo i węzeł drogowy Szczecin Zachód na połączeniu z autostradą A6. Węzeł Szczecin Zachód będzie węzłem typu koniczyna z jezdniami zbiorczo-rozprowadzającymi w ciągu autostrady. Wraz z uruchomieniem nowego węzła zostanie zamknięty obecnie funkcjonujący węzeł, który powstał w latach 30 ubiegłego wieku i nie spełnia współczesnych parametrów.W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025) ujęto ich kilkadziesiąt. Już w latach 2018-2020 planowano oddać do użytku kilkanaście obwodnic w różnych częściach kraju. Do końca tego roku GDDKiA planuje oddać kierowcom:Na drodze S10 obwodnicę Wałcza, ok. 17,8 km, na S11 obwodnica Szczecinkę, ok. 12 km, na S17 obwodnicę Kołbieli - obwodnicę Garwolina, ok. 13 km, na DK25 obwodnicę Inowrocławia (łącznik), ok. 4,9 km, na DK46 obwodnicę Myśliny, ok. 3,1 km oraz na DK50/79 obwodnicę Góry Kalwarii, ok. 9 km.