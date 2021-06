GDDKiA ogłasza przetarg na fragment S1 Mysłowice-Bieruń

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała do Dziennika Urzędowego UE informację o ogłoszeniu przetargu na zaprojektowanie i budowę fragmentu trasy S1 Mysłowice – Bieruń. Jak wskazuje GDDKiA, będzie to domknięcie całości nowego przebiegu trasy S1 w woj. śląskim.

Nowy przebieg S1 w woj. śląskim wytyczono od Mysłowic po Bielsko-Białą i podzielono na cztery odcinki realizacyjne (trzy obejmują zasadniczy przebieg trasy, jeden to odchodząca od niej obwodnica Oświęcimia). Umowy na dwa odcinki zasadniczego przebiegu i obwodnicę Oświęcimia podpisano po przetargach w ub. roku.

Sytuacja skomplikowała się na odcinku Mysłowic do węzła Oświęcim (blisko 13 km) wraz z obwodnicą Bierunia (ponad 2 km). GDDKiA zdecydowała się tam bowiem wykluczyć z przetargu najtańszą ofertę firmy China State Construction Engineering Corporation. Oferta firmy opiewająca na 752,1 mln zł brutto mieściła się jako jedyna z dziewięciu w budżecie zamówienia na poziomie 767,7 mln zł brutto.

Wykonawca CSCEC, według GDDKiA, nie złożył jednoznacznych, wyczerpujących wyjaśnień w trakcie weryfikacji i został wykluczony z przetargu w sierpniu ub. roku, od czego złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO podzieliła stanowisko CSCEC i z końcem września ub. roku nakazała przywrócenie oferenta do postępowania.

GDDKiA unieważniła wykluczenie chińskiej firmy i jednocześnie skierowała skargę na wyrok KIO do Sądu Okręgowego w Katowicach. Sąd nie uwzględnił wniesionej przez Dyrekcję skargi, umarzając 12 stycznia br. postępowanie, w następstwie czego wyrok KIO uprawomocnił się. W tej sytuacji zamawiający zdecydował o unieważnieniu postępowania.

Jak wyjaśniała m.in. Dyrekcja, "realizacja obecnego zakresu przetargu, w przyjętych terminach realizacji, jest w tym stanie faktycznym niecelowa i niezasadna; odcinek Mysłowice-Oświęcim zostałby oddany do użytkowania z co najmniej rocznym (...) opóźnieniem w stosunku do dwóch dalszych odcinków". GDDKiA zdecydowała się podzielić odcinek Mysłowice-Oświęcim na dwa zadania: odcinek I/A Bieruń-Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia oraz odcinek I/B Mysłowice (Kosztowy II)-Bieruń.

Zakres pierwszego zadania objął zaprojektowanie i budowę 2,9-kilometrowej drogi S1 z 2-kilometrowym odcinkiem drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) i 1,2-kilometrowym łącznikiem klasy Z (droga zbiorcza) między węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły). Budowa tych połączeń z terminem zakończenia w listopadzie 2023 r. zbiegłaby się z oddaniem do ruchu trasy S1 od węzła Oświęcim do Bielska-Białej i skomunikowałaby je z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44.

Aby przyspieszyć procedury dla odcinka I/A Bieruń-Oświęcim, GDDKiA 6 kwietnia br. wszczęła postępowanie w tzw. trybie z wolnej ręki (w związku z przewidzianymi dla odcinka II Oświęcim-Dankowice tzw. zamówieniami powtarzającymi) i wysłała zaproszenie do wzięcia udziału w negocjacjach do wykonawcy sąsiedniego odcinka Oświęcim-Dankowice (konsorcjum Porr i Mota-Engil Central Europe).

Zastosowany przez GDDKiA tryb udzielenia tego zamówienia został zaskarżony do KIO przez firmę Strabag. Izba uwzględniła skargę, w następstwie czego Dyrekcja unieważniła to postępowanie i 4 czerwca ogłosiła standardowy przetarg. Termin składania ofert to obecnie 2 lipca br.

Dla odcinka I/B (Mysłowice Kosztowy-Bieruń), czyli drogi ekspresowej S1 o długości 10 km, przewidziano osobne postępowanie. W ostatnich dniach Dyrekcja poinformowała o wysłaniu do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenia o nim. Z chwilą publikacji w Dzienniku Urzędowym UE przetarg zostanie również ogłoszony na platformie zakupowej GDDKiA.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie, Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Bielsko-Biała - Przybędza oraz Milówka - Zwardoń.

Aby dokończyć arterię, potrzebne są m.in.: przebudowa do standardu drogi ekspresowej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7 km - we wrześniu ub. roku podpisano umowę) i przebudowa liczącego ok. 2,7 km odcinka w Dąbrowie Górniczej (trwa projektowanie).

Kolejna część S1 powstaje w formule "projektuj i buduj" w nowym przebiegu między Mysłowicami i Bielskiem-Białą (obwodnica Oświęcimia i dwa odcinki na południe od niej w perspektywie 2023 r.; odcinek Mysłowice - obwodnica Oświęcimia najprawdopodobniej później).

Na południu regionu trwa budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S1 do granicy w Zwardoniu. Powstają tam m.in. dwa tunele o długości ok. 830 m i 980 m oraz kilka estakad. Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie liczącego 8,5 km odcinka podpisano w październiku 2019 r. Wykonawca ma od tej daty 34 miesiące na realizację zamówienia.

