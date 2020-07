GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę warmińskiej obwodnicy

Ogłoszenie o przetargu na budowę obwodnicy miejscowości Smolajny w ciągu drogi krajowej nr 51 zostało wysłane w piątek do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE - podała GDDKiA. Obwodnica ma powstać do 2023 roku.

Jak poinformował rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA Karol Głębocki, ogłoszenie ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. Znajdą się tam szczegółowe informacje o warunkach udziału w przetargu i zakresie zamówienia. "Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w grudniu 2020 roku" - zaznaczył.



Budowa obwodnicy i wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Smolajn ma poprawić warunki jazdy oraz bezpieczeństwo podróżnych i mieszkańców tej miejscowości. Droga krajowa nr 51 prowadzi z Olsztyna w kierunku polsko-rosyjskiego przejścia granicznego w Bezledach.

Będzie to jedna z pięciu inwestycji w woj. warmińsko-mazurskim przewidzianych w rządowym Programie budowy stu obwodnic na lata 2020-2030. Pozostałe to obwodnice Gąsek, Pisza, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. W ramach programu w całym kraju powstanie sto obwodnic na drogach krajowych o łącznej długości ok. 820 km.