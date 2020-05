GDDKiA ogłosiła przetargi na dwa odcinki drogi ekspresowej S19

Przetargi na projekt i budowę dwóch kolejnych odcinków trasy S19 Via Carpatia - na północ i południe od Białegostoku - o łącznej długości 23 km, ogłosiła 29 maja Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

O ogłoszeniu przetargów poinformowano na konferencji prasowej on-line z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera oraz ministra edukacji narodowej, pełnomocnika okręgowego PiS w Podlaskiem Dariusza Piontkowskiego.

Pierwszy z ogłoszonych 29 maja przetargów dotyczy projektu i budowy 10-km odcinka: Krynice (od obecnej dk 65) - Dobrzyniewo (bez węzła) - Białystok Zachód. Drugi dotyczy 13-km odcinka: Białystok Południe (bez węzła) - Ploski.



Oferty w obu przetargach można składać odpowiednio do końca lipca i do 6 sierpnia - poinformował dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski. Łączna szacunkowa wartość tych inwestycji to około 1 mld zł - dodał. Nie podano konkretnej wartość zamówienia.

Umowy z wykonawcami, GDDKiA chce podpisać w październiku 2020 r. Budowa obu odcinków ma być zakończona do 2024 r. Powstaną po dwa pasy ruchu w każdą stronę z możliwością budowy w przyszłości trzeciego psa na odcinku Dobrzyniewo-Białystok Zachód. Rodzaj nawierzchni, z której będzie zbudowana droga wybierze wykonawca.



"Na odcinku Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód zaplanowany został węzeł Białystok Zachód łączący planowaną S19 (poprowadzoną górą) z istniejącą S8 (poprowadzoną dołem). Zadanie obejmować będzie m.in. budowę Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwodu Drogowego, 14 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów - nad rzeką Supraśl i rzeką Białą, a także wiaduktu kolejowego nad torami Białystok - Ełk" - podali drogowcy. Na odcinku Białystok Południe - Ploski powstanie węzeł Zabłudów oraz most nad doliną rzeki Narew.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał, że międzynarodowa trasa komunikacyjna S19 Via Carpatia jest ważną, "strategiczną inwestycją" z punktu widzenia komunikacji pomiędzy północą i południem Europy, ale bardzo ważną również dla komunikacji w kraju, również w całej wschodniej Polsce, strategiczną inwestycją dla rządu.

"Rząd PiS inwestuje miliardy złotych nie tylko w rozwój komunikacyjny, bo oczywiście przez ten pryzmat trzeba patrzeć na takie inwestycje jak Via Carpatia, ale inwestuje miliardy złotych w rozwój Polski wschodniej, w rozwój tych terenów, które za naszych poprzedników były zapomniane" - powiedział Weber. Dodał, że rządowi zależy na "zrównoważonym rozwoju" całego kraju. Dodał, że Via Carpatia to "droga życia", ale też jest "drogą do rozwoju, która przyczyni się do rozwoju Podlasia, Lubelszczyzny i województwa podkarpackiego".

Pełnomocnik PiS w regionie, szef MEN Dariusz Piontkowski podkreślał, że budowa Via Carpatia to spełnianie obietnic przez rząd. Mówił, że dzięki budowie różnych dróg, zarówno tych o strategicznym znaczeniu jak również lokalnych, wiele miejsc przestanie być "wykluczonymi komunikacyjnie", a drogi to szansa na rozwój gospodarczy.

"Trasa mająca znaczenie międzynarodowe ma także bardzo ważne znaczenie krajowe, bo dotąd województwa Polski wschodniej były praktycznie ze sobą nie połączone (...), a dzięki Via Carpatii będziemy mieli szanse przejechać wzdłuż wschodniej granicy Polski i będzie to ogromna szansa na rozwój tych terenów przygranicznych" - powiedział Dariusz Piontkowski.

W 2020 r. GDDKiA ma ogłosić łącznie 11 przetargów na projekty i budowę Via Carpatia. Ogłoszone są dotąd cztery na łącznie 50 km trasy. Następne planowane są na koniec lipca, sierpnia i września. Dyrektor Wojciech Borzuchowski poinformował, że łącznie inwestycje te mają kosztować 4,4 mld zł.