GDDKiA: Ok. 51 km dróg ekspresowych będzie oddanych do użytku w 2021 r. w Podlaskiem

Ok. 51 km dróg ekspresowych będzie w 2021 r. oddanych do użytku w województwie podlaskim - poinformował PAP białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To kilka odcinków budowanej drogi S61 Via Baltica.

"W drugiej połowie 2021 r. mają być gotowe - zgodnie z planem - jej trzy odcinki: Śniadowo - Łomża Południe, węzeł Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn" - poinformował PAP dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski.

Odcinek Śniadowo-Łomża Południe ma 17 km, Kolno-Stawiski 16 km, a Stawiski-Szczuczyn ok. 18 km.

GDDKiA podała w komunikacie podsumowującym inwestycje z 2020 r., że był to rok przełomowy i kluczowy, jeśli chodzi o budowę drogi S61 Via Baltica, bo cała ta trasa jest w realizacji. Podano, że w 2020 r. wydatki na tę drogę przekroczyły 1,2 mld zł.

GDDKiA w Białymstoku informowała w lipcu 2020 r., że wartość wszystkich umów podpisanych na budowę Via Baltica to ok. 6,5 mld zł. Budowy są dofinansowane z UE z programu CEF - Łącząc Europę (ponad 1,7 mld zł) i z programu Infrastruktura i Środowisko (ponad 1,6 mld zł.

"Poza zakończoną w 2020 r. budową drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, na terenie województwa podlaskiego i części mazowieckiego, w budowie jest jeszcze ponad 82,8 kilometra S61 (odcinki: Śniadowo - Łomża Południe, Łomża Południe - Łomża Zachód, węzeł Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn oraz Suwałki - Budzisko)" - poinformowała GDDKiA. "Kolejny plac budowy na S61 to odcinek Łomża Zachód - węzeł Kolno o długości 12,9 km, który został w grudniu przekazany wykonawcy. Z kolei fragment Podborze - Śniadowo

(19,5 km) jest w trakcie uzyskiwania decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID)" - podano w komunikacie.

S61 prowadzi w stronę krajów nadbałtyckich. W Polsce ta trasa ma mieć - jak wcześniej podawano - 241 km. Droga prowadzi od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna i dalej do granicy z Litwą w Budzisku. Za te inwestycje odpowiada białostocki oddział GDDKiA, prace w rejonie Ełku prowadzi oddział GDDKiA w Olsztynie.

Rok 2020 był też istotny i przełomowy w pracach nad budową podlaskich odcinków S19 Via Carpatia. GDDKiA przypomniała, że ogłoszono 10 przetargów na projekt i budowę odcinków tej trasy w regionie. Łączna długość drogi, która ma powstać w ramach tych przetargów to 151 km z czego 134 w standardzie drogi ekspresowej, pozostałe - drogi głównej przyspieszonej. Z wykonawcami zawarto pierwsze trzy umowy na odcinki S19 w rejonie Białegostoku. To łącznie 37 km drogi ekspresowej i 14 km drogi głównej przyspieszonej na odcinkach: Białystok Zachód - Księżyno, Księżyno - Białystok Południe z budową dk 65 do Grabówki oraz Białystok Południe - Ploski.

"Jeśli chodzi o S19, to będziemy (w 2021 r.-PAP) wyłaniać wykonawców i podpisywać z nimi umowy na pozostałe siedem odcinków tej +eski+, tych, na które w 2020 r. ogłosiliśmy przetargi. Natomiast po wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla ostatniego na Podlasiu fragmentu S19 od Sokółki do Dobrzyniewa, czyli częściowo w wariancie po starodrożu dk 19, planujemy przygotowanie przetargów na tą część S19. Całość podzielimy na trzy odcinki: Sokółka Północ - Czarna Białostocka, Czarna Białostocka - Białystok Północ (d. Sochonie) oraz Białystok Północ - Dobrzyniewo" - poinformował Borzuchowski.