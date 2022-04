GDDKiA: pięć ofert w przetargu na rozbudowę DK 22

W przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 22 między Królewem a granicą województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wpłynęło pięć ofert - przekazała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmie ok. 10,2 km trasy.

Jak wskazała GDDKiA we wtorkowej informacji, w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót przy rozbudowie drogi krajowej nr 22 między Królewem koło Malborka a granicą województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wpłynęło pięć ofert od firm i konsorcjów. "Odcinek ma długość przeszło 10 km. GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania ok. 158,1 mln zł" - wskazano.

Podano, że celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz dostosowanie parametrów do wymaganej klasy technicznej, m.in. poprzez przystosowanie nawierzchni do obciążeń do 11,5 t/oś. "Rozbudowa obejmie ok. 10,2 km drogi krajowej od granic administracyjnych Malborka do granicy województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim, z wyłączeniem wcześniej przebudowanego skrzyżowania w Królewie Malborskim" - dodano.

Wyjaśniono, że na trasie zostaną przebudowane skrzyżowania, skorygowane będą łuki poziome i spadki poprzeczne. Przebudowany ma być też system odwodnienia i zbiorników retencyjnych oraz przepusty pod drogą krajową. Dodano, że na całej długości odcinka powstanie m.in. ścieżka pieszo-rowerowa wraz z miejscem postoju. "Prace budowalne przewidują również przebudowę kolidującej z inwestycją infrastruktury technicznej" - wskazano.

W ocenie GDDKiA złożone oferty wskazują na zmianę podejścia potencjalnych wykonawców. "W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, gdy wszyscy mierzyliśmy się ze skutkami pandemii koronawirusa, w przetargach GDDKiA obserwowaliśmy trend, w którym składane oferty opiewały znacznie poniżej naszych szacunków - nawet do 50 proc." - poinformowano.

Czytaj też: Via Carpatia jest coraz dłuższa. GDDKiA podała liczby

Jak zaznaczono, obecne postępowanie "jest pierwszym +dużym+ przetargiem od dłuższego czasu, w którym wpłynęły tak wysokie oferty w stosunku do naszego budżetu". Zwrócono uwagę, że to również pierwsze takie otwarcie ofert po wybuchu wojny w Ukrainie. "W kwietniu zaplanowaliśmy jeszcze pięć kolejnych otwarć ofert" - zapowiedziano.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl