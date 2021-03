GDDKiA planuje wydać w 2021 roku prawie 20 mld zł na drogi

Ponad 18,3 mld zł wydała w 2020 r. GDDKiA na budowę i utrzymanie infrastruktury drogowej, planowane wydatki na 2021 rok to 19,3 mld zł - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W tym roku zaplanowano ogłoszenie przetargów na łącznie 680 km dróg krajowych. Jak przypomniała Dyrekcja, w 2020 roku udostępnionych do ruchu zostało niemal 140 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4269 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych.

"Od początku 2021 roku podpisaliśmy już sześć umów na realizację blisko 88 km dróg. Tym samym w realizacji są 102 zadania z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 1313 km i wartości 48,1 mld zł. Zawarliśmy też umowy na realizację trzech obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości blisko 20 km i wartości ok. 420 mln zł" - podała GDDKiA.



Jak wskazała, plan na rok 2021 to ogłoszenie przetargów na realizację łącznie około 680 km dróg krajowych, w tym ok. 350 km dróg ekspresowych i obwodnic o szacowanej wartości ok. 17,6 mld zł oraz ok. 335 km na zadania na istniejącej sieci dróg o szacowanej wartości ok. 2,5 mld zł.

W komunikacie czytamy ponadto, że GDDKiA jest największym beneficjentem funduszy unijnych w Polsce.

"Do końca lutego 2021 roku złożyliśmy w sumie 828 wniosków na kwotę 40,11 mld zł wydatków kwalifikowalnych. Certyfikacji poddano 786 wniosków na kwotę 37,72 mld zł. Do Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu refundacji wpłynęło już 32,01 mld zł" - poinformowała Dyrekcja.

Dodała, że obecnie rozpatrywane są wnioski o dofinansowanie dla trzech projektów, a kilka kolejnych złożymy w tym roku. Planujemy, że po podpisaniu nowych umów poziom kontraktacji osiągnie poziom ok. 94 proc.