GDDKiA podsumowała programy budowy dróg. Oto, co zrobiono od początku roku

Od początku 2023 roku w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu Budowy Autostrad 100 GDDKiA ogłosiła 16 przetargów na realizację odcinków o łącznej długości 259,3 km. 15 zadań na budowę dróg ekspresowych (247,9 km) oraz jedno na budowę obwodnicy (11,4 km).

Obecnie w toku jest 26 postępowań. 11 z nich to postępowania jeszcze przed złożeniem ofert. To czas dla wykonawców na właściwe kalkulacje i przygotowanie optymalnych, przemyślanych ofert, uwzględniających wszelkie ryzyka i analizy sytuacji rynkowej. Na oferty Generalna czeka dla postępowań: S19 Sokółka – Czarna Białostocka, S19 Czarna Białostocka – Białystok Północ, S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo, DK12 obwodnica Głogowa, DK29 obwodnica Krosna Odrzańskiego, DK28 obwodnica Sanoka, DK22 obwodnica Szwecji, S11 Kępno – Siemianice, S11 Siemianice – Gotartów, S11 Gotartów - początek obwodnicy Olesna, S12 gr. woj. łódzkiego - węzeł Przysucha.

Trwa 12 postępowań przetargowych na kilkanaście odcinków dróg

W toku, ale już po otwarciu ofert, jest 12 postępowań przetargowych. GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) ma czas na ich badanie i weryfikację złożonej dokumentacji, co pozwoli finalnie dokonać wyboru tej najkorzystniejszej. Są to postępowania na odcinki: S7 Czosnów – Kiełpin, S8 Kobierzyce – Kobierzyce, S8 Kobierzyce – Jordanów, S8 Jordanów – Łagiewniki, S16 Olsztyn – Barczewo, S16 Barczewo – Biskupiec, S17 Piaski – Łopiennik, S17 Krasnystaw – Izbica, S17 Izbica – Zamość, S19 Jawornik – Lutcza, S19 Lutcza – Domaradz, S74 Cedzyna – Łagów.

Dla dwóch postępowań przetargowych GDDkiA ma w tym momencie wybrane najkorzystniejsze oferty i czeka na rozstrzygnięcie standardowej kontroli uprzedniej przetargu, jaką przeprowadza Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Mowa tutaj o postępowaniach na realizację dwóch odcinków S74 granica woj. łódzkiego – Przełom/Mniów oraz Łagów – Jałowęsy – Nisko.

Ponadto prowadzone jest postępowanie na realizację obwodnicy Zatora w trybie dialogu konkurencyjnego. To pierwsza inwestycja GDDKiA, która będzie budowana z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM (Building Information Modeling).

Dla dwóch postępowań na rozbudowę dwóch odcinków DK65 Gąski – Ełk oraz od Nowej Wsi Ełckiej do granicy województwa - kontrola Prezesa UZP nie jest wymagana i Generalna jest przed podpisaniem umowy.

Przed nami przetargi dla 26 odcinków o łącznej długości 262 km

"Jednak wiele jeszcze w tym roku przed nami i pracujemy nad dokumentacją, która pozwoli na ogłoszenie ponad 20 postępowań do końca roku kalendarzowego. Będą to przetargi dla 26 odcinków o łącznej długości 262 km. 15 odcinków na drogi ekspresowe o łącznej długości 194,75 km, a 11 na obwodnice o łącznej długości 67,25 km. Wśród nich będą m.in.: kolejne odcinki S8 w woj. dolnośląskim, S10 od Szczecina do Piły, S11 w woj. wielkopolskim, S12 w woj. mazowieckim, S16 w woj. podlaskim" – czytamy w komunikacie GDDKiA.

