GDDKiA: przetarg na rozbudowę odcinka DK65 Olecko-Gąski bez rozstrzygnięcia

Postępowanie przetargowe na rozbudowę drogi krajowej nr 65 na odcinku Olecko-Gąski zostało unieważnione, bo wartość najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia - podała w środę olsztyńska GDDKiA.

Olsztyński oddział GDDKiA przekazał w komunikacie, że najkorzystniejszą ofertę, z ceną ponad 74,3 mln zł, zaproponowała firma Budimex. Natomiast kwota, jaką GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to ok. 50,1 mln zł. Dlatego - jak podano - w najbliższym czasie zostanie ogłoszone kolejne postępowanie na realizację tego zadania.

Wcześniej GDDKiA informowała, że w przetargu na rozbudowę blisko sześciu kilometrów DK65 na odcinku Olecko-Gąski złożono dwie oferty. Jedynym kryterium oceny była cena.

Głównym celem planowanej inwestycji ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych oraz dostosowanie parametrów drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Planowana rozbudowa tego odcinka to część działań na DK65 w woj. warmińsko-mazurskim, jakie drogowcy prowadzą, by poprawić warunki jazdy i bezpieczeństwa na drodze. Do tej pory wybudowano obwodnice Gołdapi, Olecka i Ełku oraz rozbudowano odcinek Gołdap-Kowale Oleckie.

W kwietniu tego roku zakończono rozbudowę odcinka DK65 w Ełku, obejmującego ulice Przemysłową i Grajewską. Do końca sierpnia tego roku potrwają prace nad rozbudową odcinka od drogowego przejścia granicznego Gołdap do początku obwodnicy Gołdapi.

W maju br. GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę obwodnicy Gąsek (realizowanej w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic) oraz wybrała wykonawcę rozbudowy odcinka Kowale Oleckie - Olecko. Na etapie przetargów znajdują się jeszcze rozbudowy dwóch odcinków: Gąski-Ełk i Nowa Wieś Ełcka - granica województwa.

