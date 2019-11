GDDKiA przygotowuje się do realizacji zadań inwestycyjnych w formule PPP

GDDKiA realizuje 93 zadania o łącznej długości 1115 km i wartości 37,3 mld zł. Do końca 2020 r. planuje oddać do użytku kolejnych ok. 340 km dróg. Ogłosiła 11 przetargów na realizację, a do końca 2020 r. planuje jeszcze 43 zadania. Kolejnych 15 przetargów przygotowuje do ogłoszenia. Niektóre inwestycje realizowane będą w formule PPP.

Odstąpienie od umowy jest dla GDDKiA ostatecznością także dlatego, że musi pilnie przygotować postępowanie na wybór nowego wykonawcy.







Dla zwiększenia konkurencyjności to wykonawcy mogą teraz wybrać rodzaj nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują w technologii betonowej lub bitumicznej. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu może zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.