GDDKiA - rosnące ceny i waloryzacja kontraktów

Polska jest obecnie największym placem budowy dróg w Europie - ocenia GDDKiA. W realizacji jest prawie 1500 kilometrów dróg. Jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzyć się muszą drogowcy, są rosnące ceny materiałów budowlanych. Stal, paliwa oraz asfalty są coraz droższe, co przekłada się na wycenę kontraktów. Dlatego GDDKiA posługuje się wprowadzonym w 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Obecnie limit waloryzacyjny wynosi (+/-) 5 proc., co oznacza, że maksymalna dopłata bądź korekta nie wyniesie więcej niż 5 proc. od wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w umowie z wykonawcą. W przypadku kontraktów realizowanych w systemie Projektu i buduj waloryzacja w praktyce jest stosowana miesięcznie począwszy od miesiąca, za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane roboty budowlane.Od stycznia br. waloryzację wprowadzono także do zapisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa przewiduje m.in. obowiązek zawarcia w umowie na roboty budowlane (zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy) postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku, gdy zmienią się ceny materiałów na rynku lub wysokość innych kosztów istotnych dla realizacji zamówienia.W 2021 roku w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) i Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) Dyrekcja podpisała dotąd 21 umów na odcinki o łącznej długości ok. 266 km i wartości ok. 7,5 mld zł. Ogłosiła też 5 przetargów na realizację odcinków o łącznej długości ok. 24 km.W toku są przetargi dla 25 odcinków nowych dróg o łącznej długości 289,1 km, w tym 19 zadań z PBDK o łącznej długości 234,8 km oraz 6 obwodnic z PB100 o łącznej długości 54,3 km.W tym roku zaplanowano jeszcze ogłoszenie przetargów na 25 odcinków dróg realizowanych w ramach PBDK o łącznej długości 308 km oraz na 4 odcinki w ramach PB100 o łącznej długości 28 km.Plan przetargów na rok 2022 obejmuje na ten moment 19 odcinków realizowanych w ramach PBDK o łącznej długości 240 km oraz 9 odcinków w ramach PB100 o łącznej długości 63 km.