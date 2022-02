GDDKiA stawia na bezpieczne prace utrzymaniowe

Od czerwca 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad współpracuje z powołanym do życia przez generalnych wykonawców realizujących inwestycje w Polsce Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 17 lutego, na spotkaniu przedstawicieli Porozumienia, zaproponowano rozszerzenie zakresu jego działań o prace utrzymaniowe.

- Bezpieczeństwo w budownictwie nie podlega dyskusji. Potrzeba jest jednak rozszerzyć intensywne działania Porozumienia na obszar prac utrzymaniowych. Słuszność naszej inicjatywy potwierdzają niestety statystyki zdarzeń z udziałem realizujących je służb - mówi Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i dodaje, że dynamicznie rozwijająca się sieć dróg szybkiego ruchu generuje potrzebę wspólnych, skoordynowanych działań wielu podmiotów.

- Musimy zaangażować nasze organizacje, wypracować standardy wymagań i egzekwować je podczas wykonywania zadań. Na pierwszym miejscu zawsze jest bezpieczeństwo ludzi, a zamawiającym i wykonawcom musi na tym aspekcie tak samo zależeć! - podkreśla Tomasz Żuchowski.

Konkretne zmiany w planach

Znaki muszą być czytelne

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspierają m.in. Główny Inspektorat Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organizacje branżowe i związki zawodowe.Podczas spotkania poinformowaliśmy o pracach nad aktualizacją zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2020 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wskazał na konieczność uzupełnienia wzorcowych schematów oznakowania dla wykonywania przeglądów gwarancyjnych. Uzupełnienia wymagają również wzorcowe schematy oznakowania dla wykonywania krótkich prac interwencyjnych (do ok. pół godziny).Dyrekcja podkreśla, że chce uszczegółowić również wytyczne w zakresie sytuowania mobilnych poduszek zderzeniowych.- Planujemy wzmocnienie nadzoru nad czasowymi organizacjami ruchu poprzez dodatkowe objazdy kontrolne odcinków dróg. Będziemy dążyć również do szerszej współpracy z Policją, by jej patrole pojawiały się w newralgicznych punktach prac utrzymaniowych i remontowych. Ubiegłoroczne doświadczenia z A1 pokazały, że odcinkowy pomiar prędkości jest skutecznym narzędziem zachęcającym kierowców do jazdy zgodnej z ograniczeniem prędkości obowiązującym w obrębie placu budowy – wskazuje GDDKiA.Dyrekcja dalej będzie współpracować z GITD, by odcinkowe pomiary prędkości były stosowane przy remontach dróg. - Połączenie tych wszystkich działań przełoży się na poprawę bezpieczeństwa nie tylko pracowników firm utrzymaniowych i remontowych, ale także użytkowników dróg. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo pracujących na drodze zależy również od korzystających z tej drogi kierowców – zaznacza GDDKiA.Bezpieczeństwo zarówno służb utrzymaniowych, jak i wszystkich innych użytkowników dróg wymaga zmian m.in. w obszarze wyniesionego oznakowania. Oznakowanie dróg powinno być jednolite, intuicyjne i w pełni czytelne dla kierowców. Aby spełnić to założenie, liczba komunikatów wysyłanych do użytkowników dróg powinna być ograniczona do tych najbardziej istotnych.Nadmierna liczba znaków drogowych utrudnia ich odbiór przez kierujących pojazdami, a co za tym idzie stosowanie się do nich. Niezwykle ważną rolę spełnia tu też stała edukacja kierowców i promocja odpowiednich zachowań na drodze.Realizacji tych celów służyć ma inicjatywa Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, którą zapoczątkowaliśmy w październiku zeszłego roku.