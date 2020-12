GDDKiA szuka budowniczych dla dwóch obwodnic

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła w piątek przetargi na budowę obwodnic Gostynia i Żodynia (woj. wielkopolskie). Inwestycje realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj” mają się zakończyć w latach 2023-2025.

W czasie piątkowej konferencji prasowej dotyczącej ogłoszonych przetargów wiceminister infrastruktury Rafał Weber ocenił, że dobre wyniki polskiej gospodarki w dobie pandemii koronawirusa to efekt dużych programów inwestycyjnych, w tym realizowanych przez GDDKiA: programu budowy dróg krajowych i 100 obwodnic.

"Dzisiaj ogłaszamy przetargi na realizację dwóch obwodnic. Jedna z nich usprawni ruch między Zieloną Górą a Poznaniem. Jest to obwodnica Żodynia. A druga usprawni ruch między Lesznem a Jarocinem" - oświadczył.

Zaznaczył, że budowa każdej nowej obwodnicy jest "z jednej strony ulgą dla kierowców, ale z drugiej strony bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców".

"Każdy ma prawo do dostępu do dobrze utrzymanej infrastruktury, niezależnie od tego, w którym województwie mieszka, jak zamożna jest gmina, z której pochodzi. Dlatego inwestycje w ramach programu 100. obwodnic realizujemy w każdym województwie" - podkreślił wiceminister dodając, że w ramach programu w Wielkopolsce ma zostać zrealizowanych łącznie osiem projektów.



Dyrektor poznańskiego oddziału GDDKiA Marek Napierała przyznał, że obecny przebieg trasy przechodzącej przez Żodyń jest niebezpieczny. "Droga krajowa załamuje się tam praktycznie pod kątem prostym. Mieliśmy przez to wiele wypadków w ostatnich latach, gdzie tiry wjeżdżały w domy. Ta miejscowość była całkowicie nieprzygotowana do przenoszenia tak olbrzymiego ruchu, szczególnie samochodów ciężarowych" - powiedział.

Dodał, że obwodnica Gostynia ma mieć długość 17,3 km. Napierała wyjaśnił, że w ramach inwestycji powstaną dwa wielopoziomowe węzły. Zaznaczył, że w sprawie budowy została już wydana decyzja środowiskowa. "Chcielibyśmy, żeby pierwsi kierowcy mogli pojechać obwodnicą Gostynia pod koniec 2024 r." - powiedział.



GDDKiA planuje podpisać umowy z wykonawcami obwodnic Gostynia i Żodynia w trzecim kwartale 2021 r. Prace budowlane przewidziano na lata 2023-2025.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji wszystkich projektów został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.