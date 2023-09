GDDKiA szuka wykonawców drogi od obwodnicy Kępna do obwodnicy Olesna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) szuka wykonawców, którzy zaprojektują i wybudują odcinek drogi ekspresowej S11 od obwodnicy Kępna do obwodnicy Olesna - poinformowało w piątek Ministerstwo Infrastruktury.

Dodano, że chodzi o odcinek o długości prawie 46 km, który przebiega przez teren trzech województw: wielkopolskiego, łódzkiego oraz opolskiego. Powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

"Niedawno udostępniliśmy kierowcom ekspresową obwodnicę Olesna. Pora na kolejny krok, którym będzie budowa drogi ekspresowej S11 pomiędzy obwodnicami Kępna i Olesna. W ten sposób powstanie spójny system zapewniający wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży w południowo-zachodniej Polsce" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inwestycja została podzielona na trzy odcinki realizacyjne: koniec obwodnicy Kępna - Siemianice (12,5 km), Siemianice - Gotartów (22,7 km), Gotartów - początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

W ramach realizacji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ po obu stronach drogi powstaną Miejsca Obsługi Podróżnych. W rejonie tego węzła planowana jest również budowa Obwodu Utrzymania Drogi. Inwestycja przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowę infrastruktury technicznej.

Do 2030 r. cała trasa S11 połączy Pomorze Środkowe przez Piłę, Poznań i Kępno z aglomeracją śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć około 550 km, z czego obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km. Docelowo pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.

