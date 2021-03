GDDKiA szykuje budowę obwodnicy na Dolnym Śląsku

Umowę na prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Trzebnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 podpisali przedstawiciele wrocławskiego oddziału GDDKiA i wykonawca tego przedsięwzięcia. 1,5-kilometrowa trasa ma powstać do 2029 r.

GDDKiA podpisała umowę na realizację studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy tzw. małej obwodnicy Trzebnicy z firmą Bamar. Wartość umowy to prawie 740 tys. zł.

Podczas wtorkowej telekonferencji prasowej wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że tzw. mała obwodnica Trzebnicy ma duże znaczenie z punktu widzenia rozwiązywania problemów transportowych Dolnego Śląska. "Ta obwodnica odciąży miasto od ruchu transportowego, który przetacza się w tej chwili drogą krajową nr 15. To jest średniodobowo około 10 tys. pojazdów" - powiedział Weber.



Z kolei dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA Lidia Markowska wskazała, że obwodnica ma nie tylko znaczenie dla ruchu lokalnego, ale przede wszystkim dla tranzytowego.

Prace przygotowawcze do budowy 1,5-kilometrowego odcinka tzw. małej obwodnicy Trzebnicy maja zakończyć się w 2028 r., a budowa drogi w 2029 r. Koszt całej inwestycji to około 45 mln zł. Droga ma przebiegać na północ od miasta. Obwodnica będzie stanowić łącznik pomiędzy drogą krajową nr 15 a dawną drogą krajową nr 5, ułatwiając tym samym dojazd do drogi ekspresowej S5 do węzła Trzebnica.

