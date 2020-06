GDDKiA szykuje się do rozbudowy S16 na Mazury

Warmińsko-mazurscy drogowcy przygotowują się do rozbudowy drogi ekspresowej S16 od Mrągowa do Ełku i budowy północnej obwodnicy Olsztyna. Powstaje niezbędna do rozpoczęcia inwestycji dokumentacja - podał w piątek rzecznik GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki.

Jak podał w komunikacie Głębocki, chodzi o kolejny odcinek drogi S16 przez Mazury, od Mrągowa przez Orzysz do Ełku. "Kończymy opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko dla tej inwestycji"- wyjaśnił.

Wskazał, że kontynuowane są prace nad m.in. wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych wraz z pełnieniem nadzoru GDDKiA autorskiego dla siedmiu odcinków drogi krajowej nr 65 o łącznej długości 59,1 km.

Przygotowywana jest stosowana dokumentacja dla budowy obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65. Opracowywane są raporty o oddziaływaniu na środowisko.

Na początku czerwca ruszył przetarg na dokumentację projektową dla północnej obwodnicy Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51. To jedno z pięciu zadań w województwie warmińsko-mazurskim realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic, przygotowanego na lata 2020-2030.



W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Oprócz obwodnicy Olsztyna i Dywit, przygotowywane do realizacji są jeszcze obwodnice Smolajn, Gąsek, Szczytna i Pisza.

Niedawno w woj. warmińsko-mazurskim rozpoczęły się nowe inwestycje drogowe. W kwietniu i maju GDDKiA podpisała umowy na projekt i budowę dwóch odcinków dróg ekspresowych: S5 i S16 o łącznej długości ok. 21 km.

Trasa na S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy będzie miała długość ok. 5 km. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Inwestycja o wartości 204 mln zł będzie realizowana w systemie "Projektuj i buduj". Nowy odcinek ułatwi dojazd z DK16 do istniejącej obwodnicy Ostródy, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz - Ostróda.

Z kolei inwestycja o wartości 626 mln zł Borki Wielkie - Mrągowo będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości: Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej.

Głębocki dodał, że obecnie w budowie jest 155 km dróg. Trwają prace w terenie na ponad 70-kilometrowym odcinku S7 od granicy województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do obwodnicy Płońska. Toczą się również prace na trzech odcinkach drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Raczki (66,4 km) w ciągu Via Baltica. W ciągu drogi krajowej nr 15 trwa budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego o długości 17,7 km.