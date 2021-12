GDDKiA w 2022 r. będzie gotowa do ogłoszenia przetargów o wartości 22,5 mld zł

W 2022 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie gotowa do ogłoszenia przetargów na inwestycje drogowe o długości prawie 475 km i wartości 22,5 mld zł - poinformowała w środę dyrekcja. Chodzi m.in. o odcinki ekspresówek: S7, S17, czy S12.

GDDKiA poinformowała, że przetargi będą ogłaszane systematycznie, a na część zadań ma już zapewnione finansowanie.

Kolejne zadania będą mogły zostać ogłaszane po zapewnieniu na ten cel finansowania, np. po przyjęciu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Ponadto będą ogłaszane przetargi obejmujące działania na istniejącej sieci dróg, które obejmą modernizacje, rozbudowy i działań dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024.

Planowane przetargi

GDDKiA w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych z zapewnionym finansowaniem przetargi mają zostać ogłoszone na inwestycje drogowe o długości 149,3 km. Będą to: S12 Piaski - Dorohucza; S12 Dorohucza - Chełm; S12 Chełm - Dorohusk; S17 Piaski Wschód - Łopiennik; S17 Krasnystaw Północ - Izbica; S17 Izbica - Zamość Sitaniec; S19 Jawornik - Lutcza; S19 Lutcza - Domaradz; S19 Domaradz - Iskrzynia; S74 Kielce Zachód - Kielce (DK73); DK11 rondo Janiska - Kołobrzeg Wschód; DK28 obwodnica Zatora; DK79 obwodnica Zabierzowa.

Obwodnice i autostrady

Dyrekcja dodała, że realizując program budowy 100 obwodnic (2020-2030) w 2022 r. przetargi mają zostać ogłoszone na obwodnice: Kołbaskowa (DK13); Gąsek (DK65); Dzwoli (DK74); Gorajca (DK74). Trasy mają mieć długość 18,7 km.

Jak poinformowano, dyrekcja w przyszłym roku zamierza ogłosić też przetarg na poszerzenie autostrady A2 o dodatkowy pas od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa (ok. 88 km). Kolejne z postępowań ma dotyczyć budowy drugiej jezdni S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka (ok. 15 km) (zapewnione finansowanie).

- W przyszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, oprócz postępowań na realizację nowych dróg będziemy też ogłaszać postępowania dotyczące działań na istniejącej sieci dróg krajowych. Będą to zadania w zakresie rozbudów, modernizacji, remontów jak i inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg. Szczegóły przedstawimy w osobnym materiale, który opublikujemy na początku 2022 roku - zapewniono.

