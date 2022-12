GDDKiA w 2023 roku chce ogłosić przetargi na pół tysiąca kilometrów nowych dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w 2023 roku ogłosić przetargi na co najmniej 480 km.

Nowe inwestycje drogowe będą dotyczyć wielu województw

„W 2023 r., w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych planujemy ogłosić przetargi na co najmniej 480 km dróg. W ramach Programu budowy 100 obwodnic ogłosimy postępowania dla 12 inwestycji o długości 85 km. Planujemy też przetargi obejmujące rozbudowę blisko 360 km istniejących dróg krajowych” - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przetargi mają dotyczyć m.in. odcinków: S8 Bardo - Wrocław, S10 Szczecin - Piła, S11 Bobolice - Szczecinek, S11 Bobolice - Szczecinek, S19 Sokółka - Dobrzyniewo, S74 Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa, S74 Łagów - Jałowęsy - Tomaszów, S74 granica województwa świętokrzyskiego - Przełom/Mniów.

Wśród planowanych przetargów znalazły się m.in. obwodnice: Głogowa o długości 18,5 km, Wałcza (13,3 km), Krosna Odrzańskiego (11,4 km), Białobrzegów, Srocka czy Sanoka (etap II).

GDDKiA podaje także, że do końca 2022 roku planuje udostępnić 10 inwestycji drogowych. Na liście są odcinki m.in. trasy S17 Warszawa Wschód - Lubelska, odcinek S61 Suwałki - Budzisko, a także fragmenty S6 na Pomorzu.

Jak wynika z informacji GDDKiA, długość dróg publicznych w Polsce wynosi prawie 420 tys. km. Długość dróg krajowych w zarządzie GDDKiA wynosi ok. 17 800 km. Celem jest sieć autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości 7980 km, z czego autostrady będą miały długość ok. 2100 km.

Rząd przygotował największy w historii program budowy dróg

We wtorek, 13 grudnia, rząd przyjął Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), który zakłada budowę ponad 2 tys. odcinków nowych dróg i autostrad.

"Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. 292 mld zł. Limit finansowy obejmuje nowe zadania o wartości około 187 mld zł oraz zadania kontynuowane o wartości około 105 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski" - podał resort w opisie programu.

Jak podkreślił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, jest to największy w historii Polski pogram budowy dróg i autostrad. Premier oznajmił, że program ma zapewnione finansowania na wszystkich odcinkach.

Wśród inwestycji, których realizację zakłada program są m.in. S5 od Grudziądza do Ostródy; S11 na Pomorzu Zachodnim; S10 od Szczecina do Warszawy; rozszerzenie A2 od Łodzi do Warszawy o dodatkowe pasy ruchu oraz budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawy.

Na liście inwestycji znalazły się też budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 czy poszerzenie 470 km autostrady A4 na odcinkach Krzyżowa - Wrocław oraz Wrocław - Tranów.

Jeżeli chodzi o zadania kontynuowane, głównymi priorytetami będą: Via Carpatia, dokończenie S5 i S8 na Dolnym Śląsku oraz dokończenie drogi ekspresowej S6 na Pomorzu.

W osobnej uchwale Rada Ministrów przyjęła do wykonania jeszcze jeden odcinek - to droga S8 od Białegostoku przez Suchowolę i Augustów do węzła Raczki przed Suwałkami.

